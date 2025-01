खेल डैस्क : रणजी ट्रॉफी 2024-25 सीजन का दूसरा भाग शुरू हो गया है। टूर्नामेंट में गुजरात के युवा बाएं हाथ के स्पिनर सिद्धार्थ देसाई सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेकर चर्चा में है। सिद्धार्थ ने बुधवार को उत्तराखंड के खिलाफ चल रहे मुकाबले के दौरान बड़ा इतिहास बना दिया। 24 वर्षीय खिलाड़ी ने उत्तराखंड को सिर्फ 111 रन पर सिमेट दिया। उन्होंने महज 36 रन देकर 9 विकेट लिए। वह परफेक्ट 10 से चूक गए। देसाई ने 15 ओवर में 5 मेडन फेंकते हुए 2.40 की प्रभावशाली इकोनॉमी रेट से 36 रन दिए।

रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े:-

10/20 - प्रेमांगसु चटर्जी (बंगाल) बनाम असम, 1957

10/49 - अंशुल कंबोज (हरियाणा) बनाम केरल, 2024*

10/78 - प्रदीप सुंदरम (राजस्थान) बनाम विदर्भ, 1985

9/23 - अंकित चव्हाण (मुंबई) बनाम पंजाब, 2012

9/25 - हैदर अली (रेलवे) बनाम जम्मू-कश्मीर, 1970

9/29 - फैसल शेख (गोवा) बनाम सर्विसेज, 2002

9⃣ of the very best 🔥



Gujarat's Siddharth Desai bowled a magnificent spell of 9⃣/3⃣6⃣ against Uttarakhand in Ahmedabad, registering the best bowling figures in an innings by a Gujarat bowler in #RanjiTrophy @IDFCFIRSTBank



