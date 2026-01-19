स्पोर्ट्स डेस्क : न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में 2-1 से हार के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अनुभवी ओपनर रोहित शर्मा का खुलकर समर्थन किया। रोहित शर्मा इस सीरीज़ में बल्ले से खास असर नहीं छोड़ सके और तीन पारियों में सिर्फ 61 रन ही बना पाए, उनका औसत 20.33 रहा। वह सीरीज में एक भी अर्धशतक नहीं जड़ सके।

तीसरे वनडे में 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा 13 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें दो चौके शामिल थे। इसके बाद उनकी फॉर्म को लेकर सवाल उठे, जिस पर कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ शब्दों में जवाब दिया।

शुभमन गिल ने कहा, 'मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से लेकर अब तक शानदार फॉर्म में रहे हैं, यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका सीरीज़ में भी। लेकिन हर बार शुरुआत को बड़े स्कोर में बदल पाना संभव नहीं होता। इस सीरीज़ में भी रोहित को शुरुआत मिली, एक बल्लेबाज़ के तौर पर आप हमेशा चाहते हैं कि उसे शतक में बदलें, लेकिन ऐसा हर बार नहीं हो सकता।'

मैच का हाल

इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए निर्णायक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 50 ओवर में 337/8 रन बनाए। डेरिल मिचेल ने लगातार दूसरा शतक जड़ते हुए 131 गेंदों में 137 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और एक छक्का शामिल था। ग्लेन फिलिप्स ने भी 88 गेंदों में 106 रन की शानदार पारी खेली। अंत में कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने 18 गेंदों में नाबाद 28 रन बनाकर स्कोर को मजबूती दी।

भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3/63 और हर्षित राणा ने 3/84 विकेट झटके।

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत

भारत की ओर से विराट कोहली ने अकेले संघर्ष करते हुए 108 गेंदों में 124 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और तीन छक्के शामिल थे। कोहली और हर्षित राणा (52 रन) के बीच 99 रन की साझेदारी जरूर हुई, लेकिन यह जीत के लिए काफी नहीं रही। नितीश कुमार रेड्डी ने 57 गेंदों में 53 रन बनाए। पूरी टीम 46 ओवर में 296 रन पर सिमट गई और भारत को 41 रन से हार का सामना करना पड़ा।

न्यूजीलैंड के लिए क्रिस्टियन क्लार्क (3/54) और जकारिया फॉल्क्स (3/77) सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जबकि जेडन लेनॉक्स ने 2/42 का किफायती स्पेल डाला।