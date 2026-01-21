जकार्ता : दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 किदांबी श्रीकांत ने इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने-अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। भारतीय बैडमिंटन फैंस के लिए यह दिन मिला-जुला रहा, जहां सिंगल्स में कुछ जीत मिलीं तो डबल्स में निराशा हाथ लगी।

पीवी सिंधु ने कड़े मुकाबले में दर्ज की जीत

महिला सिंगल्स में पांचवीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु ने जापान की मनामी सुइज़ू को 53 मिनट तक चले मुकाबले में 22-20, 21-18 से हराया। पहला गेम बेहद करीबी रहा, लेकिन निर्णायक क्षणों में सिंधु के अनुभव ने उन्हें बढ़त दिलाई। दूसरे गेम में भी सिंधु ने संयम बनाए रखा और सीधे गेमों में मैच अपने नाम किया।

श्रीकांत का रोमांचक संघर्ष, अगले दौर में बड़ी चुनौती

पुरुष सिंगल्स में मौजूदा वर्ल्ड नंबर-33 किदांबी श्रीकांत ने जबरदस्त जुझारूपन दिखाते हुए वर्ल्ड नंबर-22 कोकी वतनाबे (जापान) को 21-15, 21-23, 24-22 से हराया। यह मुकाबला 1 घंटे 12 मिनट तक चला और तीसरे गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। अब श्रीकांत का अगला मुकाबला चौथी वरीयता प्राप्त चोउ तिएन चेन (चीनी ताइपे) से होगा, जिन्होंने आयरलैंड के न्हाट गुयेन को 21-14, 21-15 से हराया।

अन्य भारतीय खिलाड़ियों को मिली निराशा

किरण जॉर्ज पुरुष सिंगल्स के पहले राउंड में ही बाहर हो गए। उन्हें इंडोनेशिया के मोह जकी उबैदिल्लाह ने 21-17, 21-14 से हराया।

महिला सिंगल्स में आकार्शी कश्यप भी शुरुआती दौर में हार गईं। उन्हें डेनमार्क की जूली डावॉल जैकबसेन ने 8-21, 22-20, 21-17 से मात दी।

मिक्स्ड डबल्स में भारत का अभियान समाप्त

मिक्स्ड डबल्स में भारत को बड़ा झटका लगा, जहां दोनों जोड़ियां पहले ही दौर में बाहर हो गई। रोहन कपूर और रुथविका गड्डे को फ्रांस की चौथी वरीय जोड़ी थॉम गिकेल और डेल्फिन डेलरू ने 21-9, 22-20 से हराया। वहीं ध्रुव कपिला और तनिष क्रास्टो को फ्रांस की जूलियन माओ और लिया पालेर्मो की जोड़ी ने 21-23, 22-20, 21-6 से बाहर कर दिया।