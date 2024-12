स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय टीम से बाहर चल रहे बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे के विस्फोटक अर्धशतक की बदौलत मुंबई ने विदर्भ पर 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की और बुधवार को अलूर में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। उनके अलावा मुंबई की पारी में एक और बल्लेबाज जिसने कमाल दिखाया, वह थे 21 वर्षीय सूर्यांश शेज। बैटिंग ऑलराउंडर सूर्यांश को पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 की नीलामी में 30 लाख रुपए में खरीदा है। अपनी 12 गेंदों की धमाकेदार पारी में सूर्यांश ने 4 छक्कों और एक चौके की मदद से 36 रन बनाए।

विदर्भ ने 6 विकेट पर 221 रन का विशाल स्कोर बनाया जिसके बाद मुंबई को मजबूत लक्ष्य का पीछा करना था और रहाणे ने 45 गेंदों पर 84 रन बनाकर बढ़त बनाई। मुंबई ने 19.2 ओवर में चार विकेट पर 224 रन बनाए और शुक्रवार को सेमीफाइनल में उनका सामना बड़ौदा से होगा। आलोचनाओं से घिरे पृथ्वी शॉ ने अपनी दमदार पारी से मुंबई को सिर्फ 7 ओवर में 83 रन पर समेट दिया।

कप्तान श्रेयस अय्यर (5) और भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (9) जल्दी-जल्दी आउट हो गए जिससे मुंबई की टीम 11.1 ओवर में तीन विकेट पर 118 रन पर थे। उन्हें अभी भी बचे हुए आठ ओवरों में 104 रन चाहिए थे। रहाणे ने कुछ बेहतरीन शॉट खेले और 15.1 ओवर में 157 रन पर आउट हो गए। भारत के मध्यक्रम के बल्लेबाज शिवम दुबे (नाबाद 37) ने सुयांश ने के साथ मिलकर टीम को जीत दिलाई।

Suryansh Shedge is at it again 🔥



Smashes 4⃣,6⃣,6⃣,6⃣, as Mumbai take 24 off the crucial 17th over!#SMAT | @IDFCFIRSTBank



Scorecard ▶️ https://t.co/6VsAOYwAI8 pic.twitter.com/bplBTilNKp