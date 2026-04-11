स्पोर्ट्स डेस्क : प्रियांश आर्य ने IPL 2026 मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुल्लांपुर में तूफानी पारी खेलते हुए पंजाब किंग्स के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगा दिया है। प्रियांश ने इस मामले में प्रभसिमरन सिंह और निकोलस पूरन को पीछे छोड़ दिया है।

प्रियांस ने हैदराबाद के खिलाफ 16 गेंदों पर 50 रन पूरे करते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे पहले पूरन ने दुबई में हैदराबाद के खिलाफ पंजाब किंग्स के लिए दूसरी सबसे तेज फिफ्टी लगाई थी। प्रभसिमरन ने 18 गेंदों पर यह कमाल किया है। वहीं पंजब के लिए सबसे कम गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी केएल राहुल हैं जिन्होंने 2018 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मोहाली में यह रिकॉर्ड बनाया था।

पंजाब किंग्स के लिए सबसे तेज 50 रन (गेंदों का सामना करके)

14 - केएल राहुल बनाम दिल्ली कैपिटल्स, मोहाली, 2018

16 - प्रियांश आर्य बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, मुल्लांपुर, 2026

17 - निकोलस पूरन बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, दुबई, 2020

18 - प्रभसिमरन सिंह बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता, 2024

इनिंग की बात करें तो हैदराबाद से मिले 219 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रियांस ने कुल 20 गेंदों का सामना करते हुए 57 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे। प्रियांश 6.2 ओवर में शिवांग कुमार की गेंद पर नीतिश रैडी के हाथों कैच आउट हुए।