नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पूर्व महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल की खेल में उनके योगदान के लिए प्रशंसा की है। रानी ने गुरुवार को हॉकी में अपने 16 साल के करियर का समापन करते हुए संन्यास की घोषणा की। वह हरियाणा के एक छोटे से शहर से उभरी और भारत की सबसे सफल हॉकी खिलाड़ियों में से एक बन गई।

29 वर्षीय खिलाड़ी ने महिला टीम को ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जिसने 2021 टोक्यो खेलों में चौथा स्थान हासिल किया। पीएम मोदी ने रानी को पत्र में लिखा, 'भारतीय महिला हॉकी में आपकी 28 नंबर की जर्सी बेजोड़ कौशल और अजेय लक्ष्यों का पर्याय थी। हालांकि यह फिर से मैदान पर नहीं दिखाई देगी, लेकिन देश की सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक के रूप में आपने हमें जो यादें दीं, उन्हें हमेशा संजोया जाएगा।'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'खेल खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों में से एक होने के नाते, आपने अपने पदार्पण के समय टीम में एक नई ऊर्जा लाई। तब से एक फॉरवर्ड के रूप में आपने डिफेंस को भेदा, गोलकीपरों को चकमा दिया और 200 से अधिक गोल किए।' रानी ने 2008 में ओलंपिक क्वालीफायर में 14 साल की उम्र में अपना अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया और भारत के लिए 254 मैचों में 205 गोल किए। उन्हें 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उसी वर्ष देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया।

Honored to receive a letter of appreciation from our Hon'ble PM @narendramodi ji on my retirement. Your kind words mean a lot, sir! Though I step off the field, my heart will always remain with the game I love. Hockey has given me everything, and I'll continue to contribute. 🙏 pic.twitter.com/VtypaZpJc9