खेल डैस्क : आईपीएल के आगामी सीजन से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्रबंधन के लिए बड़ा सिरदर्द शुरू हो गया है। आगामी सीजन के लिए फ्रेंचाइजी ने जिस बल्लेबाज पर 11.50 करोड़ रुपए का दाव लगाया है वह लगातार भारतीय पिचों पर पिट रहा है। भारत के खिलाफ चल रही पांच टी20 मैचों की सीरीज के दौरान वह तीन मैचों में कुल 9 रन ही बना पाया है। फिल सॉल्ट पहले मुकाबले में 0, दूसरे में 4 तो तीसरे में महज 5 रन ही बना पाए। सॉल्ट के जल्द आऊट होने का प्रभाव इंग्लैंड टीम पर भी पड़ा। अच्छी शुरूआत न मिलने से इंग्लैंड बड़ा टारगेट नहीं दे पाई और टीम इंडिया ने पहले दो मुकाबले आसानी से जीत लिए। आईपीएल को कुछ ही महीने बाकी हैं ऐसे में सॉल्ट ने अगर अपनी फार्म हासिल न की तो यह आरसीबी प्रबंधन के लिए बड़ा सिरदर्द बन जाएगी।

