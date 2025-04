खेल डैस्क : मुल्लांपुर के मैदान पर पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ महज 39 गेंदों पर शतक ठोक दिया। यह उनके करियर का पहला शतक रहा। इससे पहले गुजरात के खिलाफ 23, हैदराबाद के खिलाफ 12, राजस्थान के खिलाफ 0, लखनऊ के खिलाफ 31 रन बना चुके हैं। मंगलवार को प्रियांश ने चेन्नई के खिलाफ मैच की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। उन्होंने 39 गेंदों पर शतक (7 चौके, 9 छक्के) जड़ा जोकि किसी भारतीय का दूसरा सबसे तेज शतक है।

अगस्त 2001 में जन्मे प्रियांश आर्य दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। उनकी क्रिकेट यात्रा एलबी शास्त्री क्रिकेट क्लब से शुरू हुई, जहां उनके कोच संजय भारद्वाज थे, जो गौतम गंभीर के भी मेंटर रह चुके हैं। प्रियांश का परिवार शिक्षकों से भरा है—उनके माता-पिता, पवन कुमार और राजबाला, दोनों शिक्षक हैं, और उनकी बड़ी बहन भी एमए, बीएड है। उन्होंने आईपीएल की कमाई से नया घर खरीदा है जोकि उनका सपना था।

𝐉𝐚𝐭𝐭 𝐦𝐚𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐥𝐚𝐥𝐤𝐚𝐚𝐫𝐞! 🔥 Priyansh Arya scores his maiden ton in IPL. 💪 pic.twitter.com/JCEHdyIU2y



आईपीएल में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक

37 गेंद - यूसुफ पठान बनाम मुंबई, 2010

39 गेंद - प्रियांश आर्य बनाम चेन्नई, 2025

45 गेंद - मयंक अग्रवाल बनाम राजस्थान, 2020

45 गेंद - ईशान किशन बनाम राजस्थान, 2025

46 गेंद - मुरली विजय बनाम राजस्थान, 2010

47 गेंद - विराट कोहली बनाम पंजाब, 2016



फैंस ने जमकर चलाए मीम्स

When top 6 failed and there were no hopes then stood a young man

"PRIYANSH ARYA" pic.twitter.com/TOsc82kag4