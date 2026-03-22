नई दिल्ली : मुंबई और पंजाब किंग्स (PBKS) के ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे ने पिछले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के दौरान भारतीय क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे उस महान क्रिकेटर ने उन्हें समझाया कि एक फिनिशर के तौर पर अक्सर असफलता ही हाथ लगती है, और इस भूमिका में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती।

पंजाब अपने IPL 2026 अभियान की शुरूआत 31 मार्च से न्यू चंडीगढ़ में 2022 के चैंपियन गुजरात टाइटंस के खिलाफ करेगा। पिछले साल फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से दिल तोड़ने वाली हार के बाद PBKS की नजरें एक ऐसी वापसी की कहानी लिखने पर होंगी जिसे लंबे समय तक याद रखा जाए। पिछले सीजन में PBKS के लिए सिर्फ तीन पारियों में बल्लेबाजी करने वाले शेडगे ने फ्रेंचाइजी के साथ अपना ज्यादातर समय मैदान के बाहर ही बिताया। उन्होंने तीन पारियों में सिर्फ सात रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 5 रन था।

23 साल के इस खिलाड़ी के लिए मुंबई के साथ भी कहानी कुछ ऐसी ही रही। इस सीजन में अपने एकमात्र रणजी ट्रॉफी मैच की दो पारियों में उन्होंने 35 रन बनाए, अपनी एकमात्र विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) पारी में 16 रन बनाए और टी20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) प्रतियोगिता की चार पारियों में 60 रन बनाए जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 28 रन था।

मैदान के बाहर से खेल देखने के बारे में शेडगे ने इसे सकारात्मक रूप से लिया। उन्होंने बताया कि मुंबई जैसी मजबूत टीम में हर कोई जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है और उन्हें खेलने का मौका मिलेगा या नहीं, यह उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने आगे कहा, 'मेरे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है अपने खेल में लगातार सुधार करते रहना और हमेशा खुद को तैयार रखना, क्योंकि देर-सवेर, मौका जरूर मिलेगा।'

शेडगे को तब पहचान मिली जब उन्होंने 2024-25 SMAT में मुंबई के लिए एक फिनिशर और तेज गेंदबाज के तौर पर शानदार प्रदर्शनों की एक श्रृंखला पेश की। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 9 पारियों में 251 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 131 रन बनाए और 9 विकेट भी लिए। उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन फाइनल में आया, जहां उन्होंने MP के खिलाफ 15 गेंदों में तेजी से 36* रन बनाए, जिसमें तीन चौके और तीन छक्के शामिल थे, और एक विकेट भी लिया। उन्हें अपने इस प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड मिला, जिसकी मदद से मुंबई ने 176 रनों का लक्ष्य 13 गेंदें शेष रहते ही हासिल कर लिया।

उस मैच के बाद से उन्होंने काफी समय बेंच पर बिताया है और एक फिनिशर के तौर पर ज्या दातर मौकों पर नाकाम ही रहे हैं। IPL 2025 के दौरान उन्होंने CSK के 'थाला' के साथ फिनिशर के तौर पर अपनी भूमिका के बारे में कुछ बातचीत की थी। उन्होंने कहा, 'मैंने माही सर (MS धोनी) के साथ भी ठीक इसी विषय पर बातचीत की थी। उन्होंने भी कहा था कि इस फॉर्मेट में फ़िनिशर की भूमिका काफी अहम होती है, लेकिन इसे निभाने के मौके बहुत कम मिलते हैं। और ज्यादातर समय नतीजा आपके पक्ष में नहीं जाता। मेरा सिद्धांत है कि मैं वर्तमान में रहूं और खेल को एक-एक गेंद के हिसाब से देखूं।'

शेडगे ने कहा, 'सभी सीनियर खिलाड़ी कहते हैं कि स्कोरबोर्ड ही तय करता है कि आपको कौन सा तरीका अपनाना है। खुद को समय देना और वर्तमान में रहना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा सोचने लगेंगे, तो आप गेंदबाज की योजना का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे और आपसे गलतियां होना तय है।'

इस 23 साल के खिलाड़ी ने कहा कि T20 फॉर्मेट को भले ही एक छोटा फॉर्मेट कहा जाता हो, लेकिन असल में यह एक "बहुत बड़ी जंग" है। उन्होंने कहा, 'आप आराम से अपना समय ले सकते हैं और जम सकते हैं। क्रिकेट एक ऐसी लड़ाई है जो हर गेंद पर लड़ी जाती है। हर गेंद एक नई शुरुआत होती है। अगर आप हर गेंद पर होने वाली लड़ाई जीत लेते हैं, तो आपका काम आसान हो जाता है, और आप विरोधी टीम पर दबाव बना लेते हैं।'

पंजाब किंग्स के साथ शेडगे अपने मुंबई के साथी खिलाड़ी श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेल रहे हैं और उन्हें लगता है कि हेड कोच रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया के लिए कई बार वर्ल्ड कप जीत चुके) की मौजूदगी उनके लिए एक "आशीर्वाद" है। उन्होंने कहा, 'श्रेयस भाई ने अलग-अलग तरह की स्थितियों में खेला है। रणनीति के लिहाज से उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दूसरी तरफ रिकी सर की कोचिंग में खेलना मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। प्रैक्टिस सेशन के दौरान, सबसे ज्यादा जोश उन्हीं में दिखता है। असल में अगर आप ठीक महसूस नहीं भी कर रहे हों, तो भी आप उन्हीं के जोश के साथ मैदान पर उतरते हैं।'

