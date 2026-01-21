स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर शोएब मलिक ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है जिससे उनके उस खेलने के सफर का अंत हो गया है जो 2016 में टूर्नामेंट की शुरुआत से बिना किसी रुकावट के जारी था। यह फैसला PSL के 11वें सीजन से पहले आया है, जो पाकिस्तान के सबसे लंबे समय तक खेलने वाले क्रिकेटरों में से एक और उसकी प्रमुख T20 लीग के बीच एक दशक पुराने जुड़ाव के खत्म होने का प्रतीक है।

मलिक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस खबर की पुष्टि की और PSL के 10 सीजन की यादों और रिश्तों को याद किया। मलिक ने लिखा, 'मैं पाकिस्तान सुपर लीग में एक खिलाड़ी के तौर पर अपने 10 सालों में मैदान के अंदर और बाहर बनाए गए हर पल और दोस्ती को संजोकर रखता हूं। अब इसे अलविदा कहने का समय आ गया है। हालांकि, क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करने का मेरा जुनून और प्रेरणा हमेशा बनी रहेगी। धन्यवाद PSL।'

बहुत कम खिलाड़ी मलिक जितने लगातार इस लीग में मौजूद रहे हैं। शुरुआती दिनों में जब PSL UAE में खेला जाता था, तब से लेकर एक पूरी तरह से घरेलू टूर्नामेंट बनने तक मलिक नियमित रूप से इसका हिस्सा रहे और अपने करियर के दौरान चार फ्रेंचाइजी कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तांस, पेशावर जाल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का प्रतिनिधित्व किया। उनका आखिरी मैच PSL 10 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए था, जो उनके अनुकूलन क्षमता और लंबे करियर की कहानी को खत्म करता है।

आंकड़ों की बात करें तो मलिक PSL इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक के तौर पर विदा ले रहे हैं। वह लीग में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 92 मैचों में 33.09 की शानदार औसत से 2,350 रन बनाए हैं। अक्सर मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले मलिक को पारी को नियंत्रित करने, मैच खत्म करने और अपनी पार्ट-टाइम ऑफस्पिन से संतुलन बनाने की क्षमता के लिए महत्व दिया जाता था। उन्होंने टूर्नामेंट में 17 विकेट भी लिए, जो उनके ऑलराउंड योगदान को दिखाता है।