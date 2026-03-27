लाहौर (पाकिस्तान) : पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के उद्घाटन मैच में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ हैदराबाद किंग्समेन की किट की वजह से गेंद बदलने की एक बहुत ही अजीब घटना सामने आई। हैदराबाद किंग्समेन के खिलाड़ियों के पैड्स से रंग निकलकर सफेद गेंद पर लग गया जिससे गेंद का रंग सफेद से बदलकर गुलाबी जैसा हो गया। इस कारण पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के पहले ही मैच में पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़ा।

गुरुवार को मरून रंग की किट पहने किंग्समेन की टीम लाहौर के खिलाफ 100 रनों का पीछा कर रही थी। 15वें ओवर के दौरान गेंद बदलनी पड़ी क्योंकि उस पर खिलाड़ियों के पैड्स का रंग लग गया था, जिससे बल्लेबाजों के लिए गेंद की गति और दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया था। किंग्समेन के कप्तान और ऑस्ट्रेलियाई स्टार मार्नस लाबुशेन ने दूसरे ओवर में ही इस मुद्दे को अंपायरों के सामने उठाया था और पावरप्ले खत्म होने तक प्रेस बॉक्स में बैठे लोगों को भी गेंद गुलाबी रंग की ​​दिखाई देने लगी।

इन सब बातों के बावजूद मैच काफी देर तक उसी गेंद से चलता रहा और 15वें ओवर में जाकर कहीं गेंद बदली गई। मैच के बाद लाबुशेन ने कहा, 'मैंने दूसरे ओवर के बाद ही अंपायरों से कहा था, 'यह क्या हो रहा है? गेंद तो पूरी तरह से लाल हो गई है।' उन्होंने आगे कहा, 'जाहिर है, यह कपड़ों या ऐसी ही किसी चीज की वजह से हुआ होगा। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन मैंने गेंद पर पैड्स के पेंट या बल्ले से कोई रंग लगते हुए जरूर देखा है। मुझे पूरा यकीन है कि रविवार को हमारे अगले मैच से पहले हम इस समस्या को सुलझा लेंगे।'

किंग्समेन के कप्तान ने यह भी बताया कि अंपायरों को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी कि टीम बाकी टूर्नामेंट में भी उसी किट का इस्तेमाल करे। लाहौर कलंदर्स के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने कहा कि हो सकता है कि गेंद पर स्टैंड्स में लगी सीटों का रंग लग गया हो, जिनका रंग हरा और सफेद था। मैच के बाद बात करते हुए रऊफ ने कहा, 'मुझे पक्का नहीं पता कि गेंद किसने बदली। हम यह पता नहीं लगा सकते कि ऐसा किट की वजह से हुआ या नहीं। हो सकता है कि यह सीटों की वजह से हुआ हो, क्योंकि गेंद कई बार मैदान से बाहर चली गई थी। जब तक बल्लेबाजों को गेंद साफ दिखती रही, वे बल्लेबाजी करते रहे। हो सकता है कि जब गेंद को पहचानना मुश्किल हो गया हो, तब उन्होंने उसे बदल दिया हो। अगर मैं बल्लेबाजी करने क्रीज पर जाता, तो मैं पहली ही गेंद पर उसे बदलवा देता।'

मैच खत्म होने के बाद, किंग्समेन ने अपने विरोधी टीम को "अपना पहला पिंक-बॉल मैच जीतने" पर बधाई दी। लाहौर कलंदर्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फखर जमान (39 गेंदों में 53 रन, 10 चौकों के साथ), हसीबुल्लाह खान (28 गेंदों में 40 रन, तीन चौकों और एक छक्के के साथ) और सिकंदर रजा (10 गेंदों में 24 रन, दो चौकों और दो छक्कों के साथ) की पारियों की मदद से टीम 20 ओवरों में 199/6 के स्कोर तक पहुंची। किंग्समेन की तरफ से हसन खान (2/30) और रिले मेरेडिथ (2/39) सबसे सफल गेंदबाज रहे।

लक्ष्य का पीछा करते हुए किंग्समेन 20 ओवरों में 130 रन पर ही ऑल आउट हो गई, जिसमें उनके कप्तान लाबुशेन ने 22 गेंदों में 26 के स्कोर के साथ सबसे ज्यादा रन बनाए। रऊफ (2/22), रजा (2/27), मुस्तफिजुर रहमान (1/19) और शाहीन शाह अफरीदी (1/28) शीर्ष गेंदबाज रहे।