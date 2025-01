खेल डैस्क : पाकिस्तानी स्पिनर साजिद खान मुलतान के मैदान पर खेला गया दूसरा टेस्ट नहीं भूल पाएंगे। पूरा टेस्ट उतार चढ़ाव भरा रहा था। विंडीज टीम जब पहली पारी में 163 रन पर आऊट हो गई थी तो पाकिस्तान भी 154 रन पर ढेर हो गई थी। इस दौरान मैच में पाक स्पिनर साजिद खान की एक हरकत चर्चा में आ गई। दरअसल, विंडीज टीम जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी कर रही थी तो विंडीज टेलएंडर वारिकन साजिद की एक गेंद को समझ नहीं पाए। गेंद विकेटकीपर के दस्ताने में चली गई। यह देखकर साजिद ने वॉरिकन के सामने मशहूर रैसलर जॉन सीना का 'यू कांट सी मी' वाला ईशारा कर दिया। वॉरिकन साजिद की इस हरकत पर सिर्फ एक मुस्कान ही दे पाए।



विंडीज ने फिर भी दूसरी पारी में ब्रेथवेट के 52, आमिर के 30 तो तवीन के 35 रनों की बदौलत 244 रन बनाए और पाकिस्तान के सामने 253 रन का लक्ष्य रखा था। पाकिस्तान टीम दूसरी पारी में विंडीज स्पिनरों के आगे टिक नहीं पाई और महज 133 रन बनाकर 120 रन से मुकाबला गंवा दिया। पाकिस्तान के लिए आखिरी विकेट साजिद खान की गिरी। उन्हें वारिकन ही गेंदबाजी कर रहे थे। वारिकन ने जैसे ही साजिद का विकेट निकाला। उन्होंने भी ठीक उसी तरह जॉन सीना का एक्शन दोहराया जैसा साजिद ने उनके लिए किया था। यह वारिकन के लिए पारी का पांचवां विकेट भी था। पाकिस्तान 133 रन पर ऑलआऊट हो गई और विंडीज ने दो टैस्ट मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म कर ली।

34 years in the making! 👏🏻



West Indies claim their first win in Pakistan since 1990 to level the series!



Fun fact: Kemar Roach was just 4 at the time, and nobody else from the team was even born! 😱#PAKvWIonFanCode pic.twitter.com/I6o1iqrbGL