खेल डैस्क : न्यूजीलैंड के धाकड़ क्रिकेटर ग्लेन फिलिप्स लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के दौरान चर्चा में रहे। फिलिप्स ने पहले खेलते हुए शतक ठोका और टीम को 330 रन तक पहुंचा दिया। जवाब में जब पाकिस्तान खेलने आई तो फिलिप्स ने बाबर आजम का जबरदस्त कैच पकड़कर पाकिस्तान को झटका दे दिया। बाबर आजम सिर्फ 10 रन ही बना सके। वनडे में वह दूसरी बार माइकल ब्रेसवेल का शिकार बने। पाकिस्तान का बल्लेबाज गेंद को कुहनी मारना चाहता था, लेकिन गेंद को हवा में उछल गई। जिस पर ग्लेन फिलिप्स ने मिड-विकेट पर एक तेज डाइविंग कैच लिया और आजम की 23 गेंदों की पारी का अंत कर दिया।

Can’t keep Glenn Phillips out of the game tonight! 🔥



The Kiwi’s acrobatic catch at mid-wicket gets rid of Babar Azam in the 10th over for just 10 runs! 👏 pic.twitter.com/PBD2h22ZXM