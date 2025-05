खेल डैस्क : मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या आईपीएल 2025 के सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान शुरुआत में ही चर्चा में आ गए। यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। मैच से पहले, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 26 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद ने एक मिनट का मौन रखा। इस हमले, जो मंगलवार (22 अप्रैल) को हुआ, में कई लोग घायल भी हुए थे, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। स्टेडियम में खिलाड़ी, अधिकारी और दर्शक मौन रहे, लेकिन इस दौरान हार्दिक पांड्या का व्यवहार सुर्खियों में रहा। ऑलराउंडर को अपने बाएं तरफ खड़े मैच अधिकारी से बात करते और मुस्कुराते हुए देखा गया, जबकि अन्य खिलाड़ी मौन श्रद्धांजलि दे रहे थे।



ऐसा रहा मुकाबला

मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। हैदराबाद ने 35 रन पर 5 विकेट गंवा देने के बाद मजबूती से वापसी की और हेनरिक क्लासेन के 71 तो अभिनव मनोहर के 43 रन की बदौलत 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 143 रन बना लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरूआत खराब रही। दूसरे ही ओवर में रियान रिकेल्टन 11 रन बनाकर उनादकट का शिकार हो गए। इसके बाद रोहित शर्मा ने विल जैक्स के साथ मिलकर पावरप्ले में ही मुंबई का स्कोर 50 पार करवाया। रोहित ने 70 तो सूर्यकुमार ने 42 रन बनाकर मुंबई को 7 विकेट से जीत दिला दी।

Let's all stand for peace and humanity.



A minute's silence was observed in Hyderabad to pay respect to the victims of Pahalgam terror attack.



All the players, support staff, commentators & match officials are wearing black armbands for tonight's game. #TATAIPL | #SRHvMI pic.twitter.com/PIVOrIyexY