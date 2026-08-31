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न्यूयॉर्क: रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके नोवाक जोकोविच के यूएस ओपन 2026 अभियान का पहले ही दौर में अंत हो गया। अर्जेंटीना के मारियानो नावोन ने उन्हें पांच सेट तक चले कड़े मुकाबले में 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 से शिकस्त दी। यह पहली बार है जब जोकोविच यूएस ओपन के पहले दौर में हारकर बाहर हुए हैं। इससे पहले इस टूर्नामेंट में उनका पहले दौर का रिकॉर्ड 19-0 था।

साढ़े चार घंटे तक चला मुकाबला

फ्लशिंग मीडोज में चौथी वरीयता प्राप्त और चार बार के चैंपियन जोकोविच मुकाबले के दौरान काफी परेशानी में नजर आए। पांच सेट का यह मुकाबला साढ़े चार घंटे से ज्यादा चला। इस दौरान जोकोविच को उल्टी हुई और पैरों में भी तकलीफ का सामना करना पड़ा।बारिश के कारण पहले सेट के दौरान मुकाबला कुछ समय के लिए रोकना भी पड़ा। आर्थर ऐश स्टेडियम की छत बंद किए जाने के बाद मैच दोबारा शुरू हुआ।

जोकोविच के लिए पहली बार हुआ ऐसा

जोकोविच इससे पहले यूएस ओपन में तीसरे दौर से पहले कभी नहीं हारे थे। वहीं, 2006 ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद से उन्होंने किसी भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला नहीं गंवाया था। ऐसे में नावोन के खिलाफ मिली हार उनके ग्रैंड स्लैम करियर के सबसे बड़े शुरुआती झटकों में से एक है।

पेगुला ने आसान जीत के साथ की शुरुआत

महिला एकल में तीसरी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला ने एलेना-गैब्रिएला रूसे को 6-3, 6-2 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। इस सत्र में सबसे ज्यादा 46 मैच जीत चुकी पेगुला अब अगले दौर में वीनस विलियम्स और वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी सोफिया केनिन के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता से भिड़ेंगी। पेगुला ने जीत के बाद बताया कि कोर्ट पर उतरने से पहले वह काफी घबराई हुई थीं, लेकिन उनके कोच ने उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।

कोस्त्युक भी दूसरे दौर में

11वीं वरीयता प्राप्त मार्टा कोस्त्युक ने भी शानदार शुरुआत करते हुए स्टॉर्म हंटर को 6-4, 6-1 से हराया। कोस्त्युक इससे पहले इस साल फ्रेंच ओपन और विंबलडन के सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी हैं। यूएस ओपन में उनकी इस जीत ने साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम में उनके अभियान को मजबूत शुरुआत दी है।

मेदवेदेव की भी जीत

पुरुष एकल में 2021 के चैंपियन और सातवीं वरीयता प्राप्त दनिल मेदवेदेव ने ह्यूगो गैस्टन को सीधे सेटों में 6-4, 6-2, 6-4 से हराया। पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे मेदवेदेव ने इस जीत के बाद राहत जताई। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह उनके लिए आसान नहीं रहे, लेकिन वह इस मुकाबले में शानदार टेनिस खेलने में सफल रहे।

टॉमी पॉल ने की शानदार वापसी

अमेरिका के 20वीं वरीयता प्राप्त टॉमी पॉल ने भी पहले दौर में जीत दर्ज की। कोलमैन वोंग के खिलाफ पहला सेट टाईब्रेक में गंवाने के बाद पॉल ने जोरदार वापसी की और मुकाबला 6-7 (3), 6-1, 6-3, 6-3 से अपने नाम किया।

क्रेज्सिकोवा को बड़ा झटका

महिला एकल में उलटफेर भी देखने को मिला। दो बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन और 27वीं वरीयता प्राप्त बारबोरा क्रेज्सिकोवा को कामिला रखिमोवा ने 7-6 (4), 6-2 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया।