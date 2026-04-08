गुवाहाटी : राजस्थान रॉयल्स (RR) के मुख्य सहायक कोच विक्रम राठौड़ ने यशस्वी जायसवाल की जमकर तारीफ की। जायसवाल की नाबाद 77 रनों की पारी की बदौलत टीम ने IPL 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) पर शानदार जीत दर्ज की। राठौड़ ने कहा कि इस ओपनर ने बार-बार यह साबित किया है कि अगर उसे यकीन हो जाए कि वह कुछ कर सकता है, तो वह उसे हासिल करके ही रहता है।

बारिश की वजह से मैच को 11 ओवर प्रति टीम कर दिया गया था। यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की। उन्होंने दीपक चाहर के पहले ही ओवर में चार चौके और एक छक्का जड़कर कुल 22 रन बटोरे। वह 77 रनों पर नाबाद रहे जिसकी बदौलत RR ने 150 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह स्कोर पांच बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा साबित हुआ, क्योंकि वे 11 ओवर में सिर्फ 123/9 रन ही बना पाए।

IPL द्वारा X पर जारी एक वीडियो में राठौड़ ने कहा, 'यश की सबसे बड़ी ताकत उसका खुद पर किया गया भरोसा है। अगर उसे यकीन हो जाए कि वह कुछ कर सकता है, तो वह उसके लिए पूरी जान लगा देता है और उसे हासिल करके ही रहता है। उसने यह बात बार-बार साबित की है।'

भारत के पूर्व बैटिंग कोच ने आगे कहा कि क्रीज पर अपने फैसलों पर पूरी तरह से टिके रहने की जायसवाल की काबिलियत ही उसे दूसरों से अलग बनाती है। उन्होंने कहा, 'जब भी वह कुछ खास करना चाहता है, तो वह अपना मन बना लेता है और 100% लगन के साथ उसे पूरा करता है। आज भी हमने देखा कि वह अपने शॉट्स खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वह एक बहुत ही साफ गेम प्लान के साथ मैदान पर उतरा था, उसने उस पर पूरा भरोसा किया और आज वह कामयाब रहा।'

जायसवाल इस सीजन में जबरदस्त फॉर्म में हैं। उन्होंने तीन मैचों में 160 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 179 रन बनाए हैं। वह फ़िलहाल 'ऑरेंज कैप' भी अपने नाम किए हुए हैं। इस बीच राजस्थान रॉयल्स तीन मैचों में छह अंकों और +2.403 के नेट रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है। उनका अगला मुकाबला 10 अप्रैल को मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगा।