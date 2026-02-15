नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव के कोच कपिल पांडे और ऑलराउंडर शिवम दुबे के बचपन के कोच सतीश सामंत ने रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैच के लिए उत्साह दिखाया। कपिल पांडे ने ANI से बात करते हुए इसे एक बहुत बड़ा मैच बताया और भारत के पाकिस्तान को हराने का समर्थन किया। उन्होंने भरोसा जताया कि कुलदीप यादव अच्छा खेलेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्होंने मजबूत रिकॉर्ड का हवाला दिया और कहा कि सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी चमक सकते हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह गेंद से खतरनाक होंगे।

कपिल पांडे ने कहा, 'यह बहुत बड़ा मैच है। मुझे उम्मीद है कि सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी पाकिस्तान को फिर से हराएगी और जीत पक्की करेगी। कुलदीप यादव को खेलना चाहिए, वह लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मुझे 100% यकीन है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा क्योंकि उसका रिकॉर्ड भी उनके खिलाफ अच्छा है। भारतीय टीम बहुत मजबूत है। उम्मीद है कि सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी इंडिया के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बॉलिंग में, मुझे लगता है कि बुमराह मैच में खतरनाक होंगे।'

शिवम दुबे के बचपन के कोच सतीश सामंत ने कहा कि भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि दोनों टीमों के बीच मुकाबला काफी रोमांचक है और दुनिया भर में इस पर काफी दिलचस्पी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इंडिया जीतेगा, शिवम दुबे के हाल के परफॉर्मेंस की तारीफ की और कहा कि दुबे और हार्दिक पांड्या श्रीलंकाई पिचों पर अच्छे पेस ऑप्शन देते हैं, जिससे टीम को ज्यादा स्पिनर्स को शामिल करने में मदद मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान को हराने से बेहतर कोई जीत नहीं लगती।

सतीश सामंत ने कहा, 'मैच को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है, लोग हमेशा भारत बनाम पाकिस्तान मैच का इंतजार करते हैं। इसमें बहुत कॉम्पिटिशन और सेंटीमेंट होता है। इस मैच का मजा पूरी दुनिया में लिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि भारतीय क्रिकेट टीम इस मैच में अच्छा परफॉर्म करेगी और जीतेगी। शिवम दुबे ने वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया था। उन्होंने वर्ल्ड कप में भारत के दूसरे मैच में भी अच्छा किया था। हार्दिक के साथ दुबे श्रीलंकाई पिचों पर खेलने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हैं क्योंकि इससे टीम को सिर्फ फास्ट बॉलर की जगह ज्यादा स्पिनर खिलाने का मौका मिलता है, पांड्या और दुबे पहले से ही पेस बॉलिंग के ऑप्शन देते हैं।'

सतीश ने आगे कहा, 'पाकिस्तान को हराने की फीलिंग जैसा कोई फीलिंग नहीं हो सकता।' भारत और पाकिस्तान दोनों ने अब तक टूर्नामेंट में दो-दो मैच खेले हैं। दोनों ने उन मैचों में जीत दर्ज की है। भारत जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नामीबिया के खिलाफ जीत के दम पर इस मैच में उतरेगा। वहीं पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स और USA को हराया है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ग्रुप A में चार पॉइंट्स और +3.050 के नेट रन रेट (NRR) के साथ टॉप पर है, वहीं पाकिस्तान भी चार पॉइंट्स और +0.932 के NRR के साथ दूसरे नंबर पर है।