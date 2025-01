मेलबर्न : महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने नीतीश कुमार रेड्डी को भारतीय क्रिकेट का स्टार करार दिया। नीतीश ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे चौथे टेस्ट में अपना पहला टेस्ट शतक जमाकर टीम को मुश्किल स्थिति से उबारा था। बल्लेबाजी ऑलराउंडर तीसरे दिन स्टंप्स तक 105 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। उन्होंने वाशिंगटन सुंदर के साथ 8वें विकेट के लिए 127 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी भी की। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 474 बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 385/9 रन बना चुकी है। रेड्डी ने शतक लगाकर भारत ने फॉलो-ऑन के खतरे को टाल दिया है। उनका प्रदर्शन देखकर भारत के पूर्व मुख्य कोच और हरफनमौला खिलाड़ी रवि शास्त्री ने टीम इंडिया प्रबंधन से उन्हें ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी देने की मांग की है।



गावस्कर ने कहा कि वह भारतीय क्रिकेट के स्टार हैं। यह पहला टेस्ट शतक है और वह निकट भविष्य में और भी शतक बनाने जा रहा है। मैं भविष्य में उसे रनों के बीच देखने की उम्मीद कर रहा हूं। पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि 21 वर्षीय ऑलराउंडर का भविष्य उज्ज्वल है अगर वह खुद के प्रति सच्चा रहे। उन्होंने कहा कि हालांकि, उन्हें अपने पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के बलिदान को याद रखना होगा। नीतीश यहां भारतीय क्रिकेट के कारण हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह भारतीय क्रिकेट को हल्के में न लें। अगर वह खुद के प्रति सच्चा रहता है, तो एक सफल करियर उसके सामने है।

NITISH CENTURY!



A glorious lofted drive brings up the milestone!



His dad in tears in the stands, what a moment 🙌#AUSvIND pic.twitter.com/W1SJNHlN4J