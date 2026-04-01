स्पोर्ट्स डेस्क : न्यूजीलैंड महिला टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ महिला वनडे इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। टीम ने 347 रन के लक्ष्य को हासिल कर नया इतिहास रचा। इस हाई स्कोरिंग मैच में कुल 696 रन बने, जो महिला वनडे इतिहास के सबसे बड़े मैचों में से एक बन गया। इस जीत के साथ तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई।

कप्तान अमेलिया केर की ऐतिहासिक पारी

न्यूजीलैंड की कप्तान Amelia Kerr ने इस मैच में ऐतिहासिक पारी खेली। उन्होंने 139 गेंदों पर नाबाद 179 रन बनाए और अंत तक आउट नहीं हुईं। उनकी इस पारी में 23 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। आखिरी ओवर में जब टीम को 11 रन चाहिए थे, तब केर ने लगातार तीन चौके लगाकर मैच खत्म कर दिया।

साउथ अफ्रीका ने बनाया बड़ा स्कोर

पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका महिला टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 346 रन बनाए। टीम की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट ने 69 रन की पारी खेली। एनेके बॉश ने 91 रन बनाए, जबकि क्लोए ट्रायन ने नाबाद 52 रन की तेज पारी खेली। इन पारियों की बदौलत टीम ने न्यूजीलैंड के सामने 347 रन का विशाल लक्ष्य रखा।

मुश्किल में फंसी न्यूजीलैंड टीम

347 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 130 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। इसके बाद Amelia Kerr ने पारी को संभाला। उन्हें इसाबेला गेज़ ने 68 रन बनाकर अच्छा साथ दिया। जॉर्जिया प्लिमर ने भी 23 रन की अहम पारी खेली।

साझेदारी ने बदला मैच

अमेलिया केर और इसाबेला गेज़ के बीच हुई 120 रन की साझेदारी मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस साझेदारी ने टीम को दबाव से बाहर निकाला और रन रेट को नियंत्रण में रखा। आखिरी ओवरों में लगातार विकेट गिरने के बावजूद केर एक छोर पर डटी रहीं और टीम को जीत दिलाई।

भारत का रिकॉर्ड टूटा

इससे पहले महिला वनडे में सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड भारत के नाम था, लेकिन अब न्यूजीलैंड ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। न्यूजीलैंड ने 350 रन बनाकर यह मैच दो विकेट से जीता और महिला वनडे इतिहास में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। यह मैच महिला क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार मैचों में गिना जाएगा।