क्राइस्टचर्च : न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टॉम लाथम बुधवार को हेगले ओवल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले पांचवें और आखिरी T20I मैच से बाहर हो गए हैं। शुक्रवार को ईडन पार्क में तीसरे T20I के दौरान दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज नकोबानी मोकोएना की गेंद लाथम के बाएं अंगूठे पर लगी थी। NZC ने बताया कि स्कैन से पता चला है कि उनके अंगूठे के ऊपरी हिस्से में हल्का फ्रैक्चर है और उम्मीद है कि वे दो से तीन हफ्ते में ट्रेनिंग पर लौट आएंगे। टॉम ब्लंडेल, जो तीसरे T20I में लाथम के चोटिल होने के बाद टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज/विकेटकीपर के बैकअप के तौर पर टीम में शामिल हुए थे, वे बैकअप के तौर पर टीम के साथ बने रहेंगे।

न्यूजीलैंड की पारी के चौथे ओवर में चोट लगने के बावजूद लाथम ने बल्लेबाजी जारी रखी और 63 रन बनाकर नाबाद रहे, जिससे ब्लैक कैप्स ने आठ विकेट से जीत हासिल की। ​​मैच के बाद मैदान पर मौजूद मेडिकल स्टाफ ने लाथम के अंगूठे की जांच की और इसके बाद मैच के अगले दिन सुबह उन्हें स्कैन के लिए क्राइस्टचर्च ले जाया गया। लाथम की अनुपस्थिति में ईडन पार्क में जेम्स नीशम ने टीम की कप्तानी संभाली। यह उनके दस साल लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर में पहला मौका था जब इस ऑलराउंडर ने T20I में न्यूजीलैंड की कप्तानी की; ऐसा करने वाले वे देश के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं।

इससे पहले इस सीरीज में ईश सोढ़ी और बेवन जैकब्स क्रमशः अंगूठे में फ्रैक्चर और बाएं घुटने में चोट के कारण टीम से बाहर हो गए थे। रविवार को पहले T20I के दौरान फील्डिंग करते समय बाएं घुटने के बल गिरने के कारण जैकब्स को मैदान छोड़ना पड़ा था। बाद में हुए स्कैन से पता चला कि उनके घुटने के किनारे की हड्डी में चोट (बोन ब्रूसिंग) लगी है जिसके बाद हैमिल्टन में होने वाले दूसरे T20I के लिए कैटेन क्लार्क को बैकअप के तौर पर टीम में शामिल किया गया।

दूसरी ओर सीरीज के पहले मैच से पहले बे ओवल में टीम की ट्रेनिंग के दौरान गेंदबाजी करते समय सोढ़ी के अंगूठे पर चोट लग गई थी। बाद में हुए स्कैन से पता चला कि उनके अंगूठे में फ्रैक्चर है जिसके ठीक होने में कम से कम चार हफ़्तों के रिहैबिलिटेशन की जरूरत होगी। हैमिल्टन और ऑकलैंड में होने वाले दूसरे और तीसरे मैच के लिए लॉकी फर्ग्यूसन को टीम में शामिल किया गया था। पांच मैचों की यह सीरीज फिलहाल मेजबान टीम के पक्ष में 3-1 से चल रही है।

