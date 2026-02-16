स्पोर्ट्स डेस्क : ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले नामीबिया ने अपनी टीम में बदलाव किया है। 18 फरवरी को Sinhalese Sports Club में होने वाले मैच से पहले चोटिल तेज गेंदबाज बेन शिकोंगो की जगह 20 वर्षीय ऑलराउंडर एलेक्स बुसिंग-वोल्सेंक को शामिल किया गया है।

आईसीसी तकनीकी समिति से मिली मंजूरी

बेन शिकोंगो को 12 फरवरी को दिल्ली के Arun Jaitley Stadium में भारत के खिलाफ मुकाबले के दौरान जांघ में चोट लगी थी। इसके बाद आईसीसी की तकनीकी समिति ने एलेक्स को आधिकारिक तौर पर टीम में शामिल करने की मंजूरी दे दी।

एलेक्स बुसिंग-वोल्सेंक के आंकड़े

20 वर्षीय एलेक्स पहले टीम के ट्रैवलिंग रिजर्व थे। उन्होंने अक्टूबर 2024 में अमेरिका के खिलाफ टी20I डेब्यू किया था।

अब तक खेले गए 5 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में:

4 विकेट, औसत 13.50

इकॉनमी रेट 7.71

बल्लेबाजी में 26 रन

स्ट्राइक रेट 152.94, उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी नामीबिया को संतुलन दे सकती है।

नामीबिया की अपडेटेड स्क्वॉड

लॉरेन स्टीनकैंप, जान फ्रायलिंक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, Gerhard Erasmus (कप्तान), जेजे स्मिट, ज़ेन ग्रीन (विकेटकीपर), मलान क्रूगर, रूबेन ट्रम्पेलमैन, बर्नार्ड स्कोल्ट्ज, मैक्स हेइंगो, डिलन लीचर, जैक ब्रासेल, जान बाल्ट, विलेम म्यबर्ग और एलेक्स बुसिंग-वोल्सेंक।

पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी?

नामीबिया पहले ही नीदरलैंड्स, भारत और अमेरिका से हार चुका है और सुपर 8 की दौड़ से बाहर है। लेकिन अगर वह पाकिस्तान को हरा देता है तो सलमान आगा की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है।

भारत से 61 रन की हार के बाद पाकिस्तान का नेट रन रेट काफी गिर चुका है। अगर नामीबिया जीतता है तो बेहतर NRR के आधार पर अमेरिका सुपर 8 में पहुंच सकता है।