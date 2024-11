खेल डैस्क : विकेटकीपर-बल्लेबाज मुश्फिकुर रहीम को बांग्लादेश की राष्ट्रीय टीम से खेलते हुए 24 साल हो गए हैं। इतने ही साल क्रिकेट भारतीय दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी खेली थी। बहरहाल, इन सालों के दौरान मुश्फिकुर ने 93 टेस्ट खेले। ढाका के मैदान पर साऊथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट के दौरान भी वह सक्रिय रहे। उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम किया जो उन्हें नंबर वन बना गया है। रहीम टेस्ट क्रिकेट में 6,000 रन तक पहुंचने वाले अपने बांग्लादेश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

तमीम इकबाल 70 टेस्ट (134 पारियों) में 5134 रन के साथ बांग्लादेश के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। शाकिब अल हसन और मोमिनुल हक ने क्रमश: 4609 और 4269 रन बनाए हैं। श्फिकुर रहीम ने 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और तब से वह इस प्रारूप में बांग्लादेश के लिए मजबूती से खड़े दिखे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन श्रीलंका के खिलाफ आया है जिसमें उन्होंने 17 टेस्ट मैचों (30 पारियों) में 1346 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक भी शामिल हैं। उन्होंने भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ 500 से अधिक रन बनाए हैं।

💥 Standard setter💥

Congratulations to Mushfiqur Rahim on this monumental achievement, becoming the first Bangladeshi cricketer to reach 6,000 runs in Test cricket. 👏🇧🇩#BCB #Cricket #BANvSA #WTC25 #TestCricket #CricketLegend pic.twitter.com/ocDm7m8aCG