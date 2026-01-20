मुंबई: डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) को महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के बीच बड़ा झटका लगा है। टीम की युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज़ जी कमलिनी चोट के कारण टूर्नामेंट के बचे हुए मुकाबलों से बाहर हो गई हैं। उनकी जगह 20 वर्षीय इंटरनेट सेंसेशन और लेफ्ट-आर्म स्पिनर वैष्णवी शर्मा को टीम में शामिल किया गया है।

MI ने वैष्णवी शर्मा को चुना रिप्लेसमेंट

WPL की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, मुंबई इंडियंस ने 30 लाख रुपये में वैष्णवी शर्मा को कमलिनी के रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन किया है। वैष्णवी भारत की ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 विजेता टीम का हिस्सा रह चुकी हैं और अब तक भारत के लिए 5 T20I खेलते हुए 5 विकेट भी ले चुकी हैं।

कमलिनी का WPL 2026 सफर यहीं थमा

महज 17 साल की जी कमलिनी ने इस सीजन में MI के लिए 5 मुकाबले खेले थे। चोट की वजह से अब वह पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं, जिससे MI के संयोजन पर असर पड़ा है।

MI का अब तक का प्रदर्शन

मुंबई इंडियंस का WPL 2026 में आगाज़ कुछ खास नहीं रहा है। टीम ने अब तक 5 मैचों में सिर्फ 2 जीत दर्ज की हैं। हालांकि, बेहतर नेट रन रेट के चलते MI फिलहाल अंक तालिका में दूसरे स्थान पर बनी हुई है।

प्लेऑफ से पहले अहम मुकाबले

लीग स्टेज के तीन मैच बाकी हैं और MI को जल्द ही अपनी रणनीति दुरुस्त करनी होगी। टीम का अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ BCA स्टेडियम, कोटांबी में खेला जाएगा।

भारत दौरे के लिए भी मिला मौका

दिलचस्प बात यह है कि कमलिनी और वैष्णवी, दोनों को ही पिछले साल दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ T20I खेलने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट-बॉल दौरे के लिए वनडे में पहली बार कॉल-अप मिला है। भारत 15 फरवरी से 1 मार्च के बीच 3 T20I और 3 ODI खेलेगा, जबकि 6 से 9 मार्च तक पर्थ में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाएगा।