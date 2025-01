खेल डैस्क : ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बेन कटिंग को अपने 38वें बर्थडे पर खास सरप्राइज मिला है। कटिंग जोकि लीग क्रिकेट में व्यस्त रहते हैं को उनके बर्थडे पर पूर्व मिस ऑस्ट्रेलिया इरिन हॉलेंड ने शानदार केक गिफ्ट किया जोकि क्रिकेट मैदान जैसा दिखता है। इरिन जानी मानी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट एंकर हैं। वह बेन की पार्टनर भी हैं। बेन को सरप्राइज देते हुए की कुछ फोटोज इरिन ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। उन्होंने लिखा- जन्मदिन मुबारक हो बेबी! 38 वर्षों से हम इस धरती पर अपने पसंदीदा व्यक्ति को पा रहे हैं। उसने #क्रिकेट केक मांगा। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। मुझे यह भी लगता है कि मैंने उसके कार्ड पर खुद को मात दे दी है।

बेन कटिंग की उक्त फोटोज पर सबसे पहले कमेंट करने वालों में क्रिस लिन एक थे। लिन भी लंबे समय से लीग क्रिकेट में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने उक्त फोटोज पर लिखा- जन्मदिन मुबारक ओल्ड ब्वॉय। वहीं, इरिन की दोस्त लॉरेन विकर्स ने लिखा- जन्मदिन मुबारक हो बेनी @cuttsy_31! @erinvholland आपने बहुत अच्छा केक बना लिया।

32 साल के कटिंग ने एक पिकनिक कार्यक्रम के दौरान हॉलैंड को घुटनों के बल बैठकर प्रपोज किया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत हां में उत्तर मिला। हॉलैंड ने प्रपोजल के समय अपने अनुभव को बयां किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब कटिंग ने मुझे प्रपोज किया तो मैं उस समय चुप हो गई, हैरान भी हुई लेकिन मैं बहुत खुश थी। बेन और हॉलैंड पिछले 4 साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों की मुलाकात एक कॉमन दोस्त के जरिए हुई थी। 30 साल की एरिन हॉलैंड अपने अंदर तमाम तरह की खूबियां रखती हैं। हॉलैंड साल 2013 में मिस वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया का भी खिताब अपने नाम किया था। वह मिस वर्ल्ड ओसियाना भी रह चुकी है। खूबसूरती के खिताब जीतने के अलावा हॉलैंड सिंगर भी हैं। उन्होंने 'Someone Like You' और 'Diamonds' जैसे इंग्लिश गाने गाए हैं। बेन कटिंग ने 29 मई को अपनी गर्लफ्रेंड एरिन हॉलैंड से सगाई की थी। इस बात की जानकारी हॉलैंड ने सोशल अकाउंट पर तस्वीरें शेयर कर दी थी। पहले बेन ने हॉलैंड को घुटनों के बल बैठकर बीच किनारे शांत वातावरण में प्रपोज किया था।