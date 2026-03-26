स्पोर्ट्स डेस्क : मियामी ओपन में वर्ल्ड नंबर-1 Aryna Sabalenka ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हेली बैप्टिस्ट को 6-4, 6-4 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। यह लगातार दूसरा साल है जब सबालेंका मियामी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। मैच में बैप्टिस्ट ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन सबालेंका ने अहम मौकों पर शानदार खेल दिखाया।

पहले सेट में बचाए ब्रेक पॉइंट

पहले सेट में बैप्टिस्ट ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन सबालेंका ने तीन ब्रेक पॉइंट बचाकर मैच पर पकड़ बना ली। सेट के अंत में बैप्टिस्ट ने डबल फॉल्ट कर दिया, जिसका फायदा उठाकर सबालेंका ने पहला सेट अपने नाम कर लिया।

दूसरे सेट में भी दबाव में टूटी बैप्टिस्ट

दूसरे सेट में बैप्टिस्ट ने वापसी करते हुए स्कोर 4-4 कर लिया था। लेकिन 5-4 पर सबालेंका की सर्विस के बाद बैप्टिस्ट फिर दबाव में आ गईं और लगातार तीन डबल फॉल्ट कर बैठीं, जिससे सबालेंका को मैच प्वाइंट मिल गया। इसके बाद सबालेंका ने शानदार फोरहैंड विनर लगाकर मैच जीत लिया।

सेमीफाइनल में फिर होगी रयबाकिना से भिड़ंत

अब सेमीफाइनल में सबालेंका का मुकाबला Elena Rybakina से होगा। दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक 16 मुकाबले हुए हैं, जिसमें सबालेंका 9-7 से आगे हैं। हाल ही में इंडियन वेल्स फाइनल में भी सबालेंका ने रयबाकिना को हराकर खिताब जीता था।

रयबाकिना ने पेगुला को हराकर बनाई जगह

दूसरी ओर, वर्ल्ड नंबर-2 Elena Rybakina ने Jessica Pegula को 2-6, 6-3, 6-4 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। रयबाकिना ने धीमी शुरुआत के बाद शानदार वापसी की और मैच जीत लिया। यह 2026 में उनका दूसरा सेमीफाइनल है। उन्होंने जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी जीता था।

मियामी ओपन सेमीफाइनल में शानदार रिकॉर्ड

रयबाकिना का मियामी ओपन सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 2-0 का है। उन्होंने 2023 में पेगुला और 2024 में Victoria Azarenka को हराया था, लेकिन दोनों बार फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2023 में Petra Kvitova और 2024 में Danielle Collins ने उन्हें फाइनल में हराया था।