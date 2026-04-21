मैड्रिड: स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2026 में टेनिस खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। कार्लोस अल्काराज़ को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, जबकि एरीना सबालेंका को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया।

अल्काराज़ और सबालेंका का शानदार प्रदर्शन

अल्काराज़ ने पिछले एक साल में शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। वहीं, दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी सबालेंका ने लगातार दूसरी बार यूएस ओपन जीतकर अपनी बादशाहत कायम रखी।

PSG बनी साल की सर्वश्रेष्ठ टीम

फ्रांस के फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन (PSG) को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम का अवॉर्ड मिला। टीम ने 2025 में पहली बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीतकर इतिहास रचा था।

मैकलॉय की शानदार वापसी

गोल्फर रोरी मैकलॉय को साल की सबसे शानदार वापसी करने वाले खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। उन्होंने हाल ही में मास्टर्स खिताब का सफल बचाव किया था।

यामल और नॉरिस को मिला सम्मान

18 वर्षीय फुटबॉलर लामिन यामल को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी चुना गया। वहीं लैंडो नॉरिस को उदीयमान खिलाड़ी का अवॉर्ड मिला।

अन्य विजेताओं की झलक

टोनी क्रूस – स्पोर्ट्स इंस्पिरेशन अवॉर्ड

नादिया कोमानेसी – लाइफटाइम अचीवमेंट

क्लो किम – वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्सपर्सन

गैब्रियल अराउजो – दिव्यांग वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

जोकोविच और एलीन गु ने की मेजबानी

इस भव्य समारोह की मेजबानी दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और फ्रीस्टाइल स्कीयर एलीन गु ने की।