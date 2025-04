मुंबई : इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में सबसे तेजी से 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाजों की सूची ने क्रिकेट प्रशंसकों का ध्यान खींचा है। इस सूची में वेस्टइंडीज के विस्फोटक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल पहले नंबर पर हैं जिन्होंने मात्र 545 गेंदों में 1000 रन पूरे किए थे। अब इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड आ गए हैं जिन्होंने 575 गेंदों में यह आंकड़ा छुआ। हेड, जो वर्तमान में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं, ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। हेड ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया।

Heads Up for a Milestone 👊



Just 5️⃣7️⃣5️⃣ balls taken by Travis Head to reach the 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣-run mark 🧡



How many runs will he end up with tonight?#TATAIPL | #MIvSRH | @SunRisers pic.twitter.com/THdYKDUcye