नवी मुंबई: मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने शुक्रवार को अपनी वार्षिक आम बैठक (AGM) में कई अहम फैसले लिए। एसोसिएशन ने मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में दिग्गज सचिन तेंदुलकर, हाल ही में संन्यास लेने वाले अजिंक्य रहाणे और दिवंगत माधव मंत्री के सम्मान में लाउंज का नाम रखने का फैसला किया। इसके अलावा मुंबई के संबद्ध क्रिकेट क्लबों के लिए सब्सिडी कॉर्पस को अगले 10 वर्षों में बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया।

10 साल में 500 करोड़ रुपये का सब्सिडी कॉर्पस

MCA ने मुंबई में जमीनी स्तर के क्रिकेट ढांचे को मजबूत करने के लिए सब्सिडी कॉर्पस बढ़ाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य एसोसिएशन से जुड़े क्लबों को लंबे समय तक आर्थिक स्थिरता और सुविधाओं के विकास में मदद करना है। इस राशि का इस्तेमाल क्लब अपनी सुविधाओं के रखरखाव, खिलाड़ियों के विकास, उपकरणों और रोजमर्रा की व्यवस्थाओं के लिए कर सकेंगे। MCA की योजना मुंबई के ग्रासरूट क्रिकेट को और मजबूत करने की है।

MCA अध्यक्ष ने बताया कितना होगा योगदान

MCA अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने बताया कि सब्सिडी कॉर्पस में 40 करोड़ रुपये का योगदान किया जाएगा। इससे अगले 10 वर्षों में कुल सब्सिडी कॉर्पस 500 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। अजिंक्य नाइक ने कहा, 'पिछली AGM में हमने इसे 100 करोड़ रुपये रखा था, लेकिन इस बार हमने इसे अपने ग्रासरूट क्रिकेट और क्लबों के लिए 500 करोड़ रुपये कर दिया है। कई बार क्लब इस राशि का इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स या उपकरणों के लिए करते हैं।'

सचिन और रहाणे के नाम पर होंगे वानखेड़े के लाउंज

MCA ने वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर और अजिंक्य रहाणे के नाम पर विशेष लाउंज बनाने का भी फैसला किया है। इनके साथ मुंबई के पूर्व कप्तान और MCA के पूर्व अध्यक्ष रहे दिवंगत माधव मंत्री के नाम पर भी एक लाउंज रखा जाएगा। माधव मंत्री ने भारत के लिए चार टेस्ट मैच खेले थे। वहीं, सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों में शामिल हैं, जबकि अजिंक्य रहाणे ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है।

लाउंज के लिए बनाई गई तीन सदस्यीय समिति

MCA अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने बताया कि इन दिग्गजों के लिए अलग-अलग निर्धारित लाउंज आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, 'हमने उनके लिए एक निर्धारित लाउंज आवंटित करने का फैसला किया है। हमने सचिवों के साथ तीन सदस्यीय समिति भी नियुक्त की है।' इस समिति में MCA के उपाध्यक्ष जितेंद्र आव्हाड, एपेक्स काउंसिल के सदस्य मिलिंद नार्वेकर और एडवोकेट उज्ज्वल निकम शामिल हैं।

MCA ने नियुक्त किया नया लोकपाल

AGM के दौरान MCA ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अमजद सैयद को लोकपाल नियुक्त करने का भी फैसला किया। यह नियुक्ति एसोसिएशन के प्रशासनिक ढांचे से जुड़ा एक अहम फैसला है।

क्रिकेट समिति को मिला विस्तार

MCA की क्रिकेट समिति को भी विस्तार दिया गया है। इस समिति में राजू कुलकर्णी को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि संगीता काटवारे और प्रीति डिमरी सदस्य हैं। समिति को आगे भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए विस्तार दिया गया है।

ग्रासरूट क्रिकेट को मजबूत करने पर जोर

MCA के इन फैसलों में एक तरफ मुंबई क्रिकेट के दिग्गजों को सम्मान देने की कोशिश नजर आती है, तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर क्रिकेट को आर्थिक रूप से मजबूत करने की योजना भी सामने आई है। 500 करोड़ रुपये का सब्सिडी कॉर्पस मुंबई के संबद्ध क्लबों के लिए अगले एक दशक में सुविधाओं, प्रतिभा विकास और संचालन क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करेगा।