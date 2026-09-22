नई दिल्ली: भारत और जापान के बीच खेले गए ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। भारतीय ओपनर मैच की पहली ही गेंद पर गोल्डन डक का शिकार हुए और इसी के साथ उन्होंने 2026 में टी20 क्रिकेट में 10वीं बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड बना दिया। हालांकि, भारत ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2 रन से हराया।

अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड

साणो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर जापान के खिलाफ मुकाबले में अभिषेक शर्मा पारी की पहली गेंद पर ही आउट हो गए। 26 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज ने चार्ली हारा-हिन्जे की गेंद पर स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर शॉर्ट फाइन लेग की ओर चली गई और उनका कैच लपक लिया गया।

इस गोल्डन डक के साथ अभिषेक शर्मा 2026 में सभी टी20 मुकाबलों में 10वीं बार शून्य पर आउट हुए। उन्होंने इस मामले में अफगानिस्तान के राशिद खान और पाकिस्तान के शादाब खान को पीछे छोड़ दिया।

एक कैलेंडर ईयर में 10 बार शून्य पर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा अब एक कैलेंडर ईयर में टी20 क्रिकेट में 10 बार शून्य पर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड नौ-नौ डक के साथ अफगानिस्तान के राशिद खान और पाकिस्तान के शादाब खान के नाम संयुक्त रूप से था।

राशिद खान ने 2019 में टी20 क्रिकेट में नौ बार शून्य का स्कोर बनाया था, जबकि शादाब खान 2024 में नौ बार बिना खाता खोले आउट हुए थे। जापान के खिलाफ गोल्डन डक के साथ अभिषेक ने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया।

टी20 इंटरनेशनल में भी पांचवीं बार गोल्डन डक

जापान के खिलाफ पहली गेंद पर आउट होने के साथ अभिषेक शर्मा ने इस साल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पांचवीं बार गोल्डन डक दर्ज किया। यह आंकड़ा भी कैलेंडर ईयर में टी20I में पहली गेंद पर शून्य पर आउट होने के रिकॉर्ड की बराबरी करता है।

यानी 2026 में अभिषेक के नाम टी20 क्रिकेट में कुल 10 डक हैं, जिनमें पांच बार वह टी20 इंटरनेशनल में पहली ही गेंद पर पवेलियन लौटे हैं।

भारत ने जापान को 2 रन से हराया

अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट होने के बावजूद भारतीय टीम ने इस ऐतिहासिक मुकाबले में जापान को रोमांचक अंदाज में 2 रन से हरा दिया। बारिश के कारण मैच को घटाकर पांच-पांच ओवर का कर दिया गया था।

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में 4 विकेट खोकर 32 रन बनाए। जापान की टीम जवाब में 5 ओवर में 3 विकेट पर 30 रन ही बना सकी और भारत ने 2 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया।

भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ाई, 32 रन ही बना सका

जापान के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने के ज्यादा मौके नहीं दिए। अभिषेक शर्मा के पहली गेंद पर आउट होने के बाद भारतीय पारी की शुरुआत ही खराब हो गई।

भारत ने निर्धारित पांच ओवर में 4 विकेट गंवाकर सिर्फ 32 रन बनाए। स्टार खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम के लिए यह स्कोर चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर रहा था, लेकिन गेंदबाजों ने बाद में शानदार प्रदर्शन करते हुए इस छोटे स्कोर का बचाव किया।

जापान 30 रन तक पहुंचा, भारत ने 2 रन से बचाया मैच

32 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जापान की टीम ने भी संघर्ष किया। भारतीय गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट हासिल किए और मेजबान टीम को दबाव में रखा।

जापान ने पांच ओवर में 3 विकेट पर 30 रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर ने अहम विकेट हासिल किए, जबकि अक्षर पटेल ने अंतिम ओवर में 8 रन का बचाव करते हुए भारत को 2 रन की रोमांचक जीत दिला दी।

ऐतिहासिक मुकाबले में भारत ने दर्ज की जीत

भारत और जापान के बीच यह मुकाबला एशियन गेम्स 2026 की तैयारियों के लिहाज से भी अहम था। बारिश के कारण मुकाबला केवल पांच ओवर का रह गया, लेकिन इसके बावजूद मैच में रोमांच की कमी नहीं रही।

भारत ने पहले बल्लेबाजी में 32 रन बनाए और फिर गेंदबाजों के दम पर जापान को 30 रन पर रोक दिया। इस तरह भारतीय टीम ने ऐतिहासिक मुकाबला 2 रन से अपने नाम किया।