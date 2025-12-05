स्पोर्ट्स डेस्क : एशेज सीरीज शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने एक ऐसा बयान दिया था, जिसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी। उन्होंने मजाक-मजाक में दावा किया था कि यदि इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट इस सीरीज में शतक नहीं लगाते, तो वे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में नग्न होकर चक्कर लगाएंगे। यह बयान चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन रूट के शानदार शतक के बाद न केवल हेडन ने राहत की सांस ली, बल्कि उनकी बेटी ग्रेस हेडन ने भी सोशल मीडिया पर हास्यपूर्ण प्रतिक्रिया दी।

हेडन का अनोखा दावा जिसने बन दी चर्चा

एशेज से पहले एक पॉडकास्ट में मैथ्यू हेडन ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि अगर जो रूट शतक नहीं बना पाए, तो वे MCG में बिना कपड़ों के घूमने को तैयार हैं। यह मजेदार बयान तुरंत वायरल हो गया और फैंस के बीच खूब चर्चा में रहा। हेडन का इशारा रूट की लंबे समय से ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर शतक लगाने की नाकामी की ओर था, जहां वे कई बार करीब आकर भी तीन अंकों तक नहीं पहुंच पाए थे।

ग्रेस हेडन की मजेदार अपील, “कृपया रूट शतक बनाइए”

हेडन की बेटी ग्रेस हेडन ने भी अपने पिता के इस विवादित-मजाकिया वादे पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर रूट से शतक लगाने की गुजारिश करते हुए कहा, “कृपया रूट शतक बनाइए।” जैसे ही जो रूट ने गाबा में खेले जा रहे दूसरे एशेज टेस्ट के पहले दिन पिंक बॉल से शानदार शतक जड़ा, ग्रेस ने खुशी जताते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, “रूट, शुक्रिया! आपने हम सबकी आंखों को बचा लिया।” इस पर फैंस ने भी खूब मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं।

ऑस्ट्रेलिया में रूट का पहला टेस्ट शतक

जो रूट ने ब्रिस्बेन में अपनी शानदार बल्लेबाजी के साथ ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया। हेडन ने खुद भी रूट को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें इस शतक का सबसे ज्यादा इंतजार था। एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में उन्होंने रूट की तारीफ की और कहा कि कई बार नजदीक आने के बाद आखिरकार रूट ने ऑस्ट्रेलिया में शतक पूरा किया। यह रूट का एशेज करियर का भी एक शानदार क्षण बना।

शानदार उपलब्धि—रूट का 40वां टेस्ट शतक

181 गेंदों में पूरा किया गया यह शतक रूट के करियर का 40वां टेस्ट शतक बना। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाने के लिए 30 पारियों का इंतजार किया। इससे पहले इंग्लैंड के मौरिस लेलैंड ने गाबा टेस्ट के पहले दिन शतक जमाया था। रूट ऐसा कारनामा करने वाले इंग्लैंड के आठवें बल्लेबाज बने।

रूट 135 रन बनाकर नाबाद, इंग्लैंड की मजबूत पकड़

इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे एशेज टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को यहां अपनी पहली पारी में 334 रन बनाकर आउट हो गई। जो रूट 138 रन बनाकर नाबाद रहे। टेस्ट क्रिकेट में नंबर एक बल्लेबाज रूट ने मैच के पहले दिन अपना शतक पूरा किया था। यह ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 30 पारियों में उनका पहला टेस्ट शतक था। उन्होंने 11वें नंबर के बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर के साथ अंतिम विकेट के लिए 70 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की।

इंग्लैंड ने सुबह अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 325 रन से आगे बढ़ाई। ब्रेंडन डॉगेट ने दिन की 14वीं गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी विकेट लिया। आर्चर ने उनकी गेंद को हुक किया और मार्नस लाबुशेन ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर डाइव लगाकर एक हाथ से कैच लपका। इंग्लैंड की पारी 76.2 ओवर तक चली। रूट ने 206 गेंदों का सामना किया तथा 15 चौके और एक छक्का लगाया। आर्चर ने 36 गेंदों पर 38 रन बनाए, जो उनके करियर का सर्वोच्च टेस्ट स्कोर है। उनकी पारी में दो छक्के और दो चौके शामिल हैं।