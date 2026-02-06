Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह आखिरी समय पर शामिल की गई स्कॉटलैंड टीम को लेकर बहस जारी है। इस बीच स्कॉटलैंड के अनुभवी स्पिनर मार्क वॉट ने साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें बांग्लादेशी खिलाड़ियों के प्रति पूरी सहानुभूति है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्कॉटलैंड की मौजूदगी पर सवाल उठाया जाए। वॉट का मानना है कि उनकी टीम इस वैश्विक मंच पर पूरी तरह से जगह की हकदार है और बड़े उलटफेर करने का माद्दा रखती है। 

बांग्लादेश के बाहर होने पर जताई सहानुभूति

कोलकाता में मीडिया से बातचीत के दौरान मार्क वॉट ने कहा कि बांग्लादेश के खिलाड़ी बेहद दुर्भाग्यशाली रहे, जो सरकारी फैसले के कारण T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले सके। उन्होंने माना कि खिलाड़ियों की गलती न होते हुए भी उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा, जो किसी भी क्रिकेटर के लिए बेहद निराशाजनक स्थिति है। हालांकि, वॉट ने यह भी साफ किया कि इस सहानुभूति का मतलब यह नहीं है कि स्कॉटलैंड की टीम को लेकर किसी तरह का संदेह किया जाए।

“हम पूरी तरह से यहां होने के हकदार हैं”

77 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके बाएं हाथ के स्पिनर ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि स्कॉटलैंड इस टूर्नामेंट में सिर्फ भाग लेने नहीं आई है। वॉट ने कहा, “हम पूरी तरह से मानते हैं कि हमें यहां होना चाहिए। हमें भरोसा है कि हम अपने से ऊंची रैंक वाली टीमों को हरा सकते हैं। इस टूर्नामेंट में हमारे शामिल होने पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए।” उनका यह बयान साफ दिखाता है कि स्कॉटलैंड खुद को किसी बैकअप टीम की तरह नहीं देख रही, बल्कि एक प्रतिस्पर्धी यूनिट मानती है।

आखिरी समय की तैयारी, लेकिन जोश भरपूर

बांग्लादेश के हटने के बाद ICC के फैसले से स्कॉटलैंड को अचानक टूर्नामेंट में शामिल किया गया। इससे टीम को सीमित समय में तैयारी करनी पड़ी, लेकिन वॉट का कहना है कि इस अप्रत्याशित मौके ने खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह भर दिया है। उन्होंने बताया कि टीम में कई युवा खिलाड़ी हैं, जो कुछ दिन पहले तक घर पर थे और अब भारत में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। वॉट ने कहा, “यह उनके लिए किसी सपने जैसा है।” 

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला इम्तिहान

स्कॉटलैंड अपना पहला ग्रुप C मुकाबला शनिवार को ईडन गार्डन्स, कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगा। यह मैच स्कॉटलैंड के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक मजबूत शुरुआत टीम का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा सकती है।वॉट का मानना है कि उनकी टीम में सरप्राइज पैकेज बनने की पूरी क्षमता है और अगर हालात अनुकूल रहे तो वे टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं।

सुरक्षा विवाद और ICC का फैसला

गौरतलब है कि सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बांग्लादेश सरकार ने टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ICC ने उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके बाद स्कॉटलैंड को उनकी जगह शामिल किया गया। इस फैसले को लेकर काफी चर्चा हुई, लेकिन अब स्कॉटलैंड मैदान पर अपने प्रदर्शन से जवाब देना चाहती है। 