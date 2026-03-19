स्पोर्ट्स डेस्क : MS Dhoni को लेकर सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से वायरल हुआ कि उन्होंने अपना जर्सी नंबर 7 छोड़कर 8 अपना लिया है। हालांकि अब तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। Chennai Super Kings या Indian Premier League 2026 की ओर से भी ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है।

एक पोस्ट से मची हलचल

IPL 2026 से ठीक पहले धोनी ने एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने नंबर 7 से 8 पर जाने की बात कही। इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी था, जिसमें ड्रेसिंग रूम में जर्सी नंबर बदलता हुआ दिखाया गया। इसके बाद फैंस के बीच यह चर्चा तेज हो गई कि क्या धोनी अपने करियर में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं।

क्यों नहीं मानना चाहिए इस दावे को सच?

इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि किसी भी आधिकारिक टीम लिस्ट या जर्सी अपडेट में ऐसा कोई बदलाव दर्ज नहीं है। CSK की ओर से भी कोई घोषणा नहीं की गई है, जिससे यह साफ होता है कि मामला अभी सिर्फ अटकलों तक सीमित है। ऐसे में इसे सच मानने से पहले पुष्टि का इंतजार जरूरी है।

नंबर 7 का धोनी से खास रिश्ता

धोनी का जर्सी नंबर 7 उनकी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है और फैंस के लिए यह एक भावनात्मक जुड़ाव भी है। यह नंबर उनकी जन्मतिथि 7 जुलाई से जुड़ा है और Board of Control for Cricket in India ने भी इसे रिटायर कर दिया है। लंबे समय से यह नंबर CSK और भारतीय क्रिकेट की विरासत का हिस्सा बना हुआ है।

क्या यह सिर्फ प्रमोशनल स्टंट है?

फिलहाल सबसे ज्यादा संभावना यही जताई जा रही है कि यह पोस्ट किसी प्रमोशनल कैंपेन का हिस्सा हो सकता है। आजकल खिलाड़ी अक्सर इस तरह के क्रिप्टिक पोस्ट के जरिए नए प्रोजेक्ट या ब्रांड लॉन्च का संकेत देते हैं। धोनी भी अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, ऐसे में यह एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है।