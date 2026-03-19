स्पोर्ट्स डेस्क : Suryakumar Yadav ने ICC Men's T20 World Cup 2026 में भारत को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाते हुए अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने 52 में से 42 मैच जीते, जिससे उनका विनिंग प्रतिशत 80.76% पहुंच गया। यह आंकड़ा उन्हें दुनिया के सबसे सफल टी20 कप्तानों में शामिल करता है।

“पढ़ाई में 50% नहीं, क्रिकेट में 80% मिल रहा”

सूर्यकुमार का एक मजेदार लेकिन भावुक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के दौरान वह कभी 50-60% से ऊपर नहीं जा पाए, लेकिन आज क्रिकेट में वही प्रतिशत 80% के रूप में मिल रहा है। उनका यह बयान सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और देर से मिली सफलता की कहानी भी बयां करता है।

आंकड़ों में दिखती टीम इंडिया की बादशाहत

सूर्यकुमार की कप्तानी के आंकड़े सिर्फ अच्छे नहीं, बल्कि ऐतिहासिक हैं। 80% से ज्यादा जीत दर किसी भी कप्तान के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, खासकर तब जब इतने ज्यादा मैच खेले गए हों। इस दौरान भारत ने घरेलू सरजमीं पर वर्ल्ड कप जीतकर दबाव में शानदार प्रदर्शन भी किया।

नई टीम, नया एटीट्यूड

2024 के बाद Rohit Sharma, Virat Kohli और Ravindra Jadeja जैसे सीनियर खिलाड़ियों के हटने के बाद टीम में बड़ा बदलाव आया। सूर्यकुमार ने बताया कि पहले टीम अनुभव पर चलती थी, लेकिन अब यह टीम जुनून और आक्रामक खेल पर आधारित है। नए खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी दी गई है, जिससे टीम का प्रदर्शन और बेहतर हुआ है।

अहमदाबाद में मिली ‘रिडेम्प्शन’ की जीत

भारत के लिए 2026 वर्ल्ड कप जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि एक भावनात्मक पल भी था। Ahmedabad के उसी मैदान पर जीत मिली, जहां 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हार का दर्द झेलना पड़ा था। इस जीत ने उस हार की यादों को मिटाते हुए टीम को नई पहचान दी।

परिवार के सपोर्ट से बनी SKY की कहानी

सूर्यकुमार यादव की सफलता के पीछे उनके परिवार का बड़ा योगदान रहा है। उनके पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई पर ध्यान दें, लेकिन जल्द ही उन्होंने बेटे के क्रिकेट के प्रति जुनून को समझ लिया। परिवार के सपोर्ट ने उन्हें बिना किसी दबाव के अपने सपने को पूरा करने का मौका दिया, जो आज उनकी सफलता में साफ नजर आता है।