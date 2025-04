स्पोर्ट्स डेस्क : रोहित शर्मा के लिए फैंस का प्यार जग जाहिर है और मुंबई इंडियंस के फैंस अब भी उन्हें कप्तान के रूप में देखते हैं भले ही कप्तानी हार्दिक पांड्या के हाथों में हो। शिरडी मंदिर के बाहर मुंबई इंडियंस के एक फैन ने टीम की मालिक नीता अंबानी से रोहित को फिर से कप्तान बनाने का अनुरोध किया। इस पर अंबानी ने का जवाब वायरल हो रहा है।

पिछले साल जब मुंबई इंडियंस की कप्तानी रोहित के हाथों से छीनकर हार्दिक पांड्या को सौंपी गई थी तो फैंस ने इसका बहुत विरोध किया था। फैंस ने मैचों के दौरान मैदान में हूटिंग भी की थी और पांड्या का काफी मनोबल भी गिरा था। लेकिन फ्रेंचाइजी अपने फैसले पर कायम रही और उन्हें दूर की सोच वाला फैसला बताया था। फैंस ने हार्दिक को कप्तान के रूप में स्वीकार कर लिया है लेकिन वह अभी भी रोहित को ही मुंबई के कप्तान के रूप में देखते हैं जिन्होंने टीम को पांच बार खिताब दिलाने में मदद की है।

प्रशंसक ने नीता अंबानी से हाथ जोड़कर अनुरोध किया, 'रोहित शर्मा को कप्तान बनाओ।' इस पर अंबानी ने जवाब दिया, "बाबा की मर्जी (भगवान पर छोड़ दो)।'

Man was demanding captaincy for Rohit Sharma in front of Nita Ambani. This is madness.💀 pic.twitter.com/dCbdVuQZJu