खेल डैस्क : लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ लीग के मुकाबले में ओपनर मिशेल मार्श की बदौलत धमाकेदार शुरूआत की है। मार्श इस सीजन का पहला शतक लगाने में कामयाब रहे। लखनऊ के लिए रिकॉर्ड पारियां खेलने वाले मार्श ने 56 गेंदों पर 10 चौके और 6 छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया। यह उनके बल्ले की चमक ही थी कि 18वें ओवर में ही लखनऊ ने 200 का स्कोर पार कर लिया। मार्श को इस दौरान अपने साथी ऐडन मारक्रम (36) का भी साथ मिला। इसके बाद निकोल्स पूरन ने भी ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाकर उनका साथ दिया।

