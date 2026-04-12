स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 के 19वें मुकाबले में रविवार 12 अप्रैल लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें अपने पिछले मैच आखिरी गेंद पर जीतकर आ रही हैं, ऐसे में यह मुकाबला और भी रोमांचक होने की उम्मीद है। LSG जहां लगातार तीसरी जीत की तलाश में है, वहीं GT जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

कुल मैच: 7

LSG जीती: 4

GT जीती: 3

दोनों टीमों के बीच मुकाबला हमेशा कांटे का रहा है।

पिच रिपोर्ट

लखनऊ की पिच काली मिट्टी की है, जो शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए अच्छी रहती है। हालांकि 36°C की गर्मी के कारण जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच धीमी हो सकती है और उछाल भी असमान हो सकता है। पहली पारी का स्कोर: 175–185 प्रतिस्पर्धी, स्पिनर्स और मीडियम पेसर्स को मदद मिलने की संभावना।

मौसम अपडेट

आज लखनऊ में मौसम बेहद गर्म और शुष्क रहने वाला है। तापमान: 36°C (शुरुआत में), अंत तक: लगभग 26°C, बारिश की संभावना: नहीं, मैच बिना किसी रुकावट के पूरा होने की उम्मीद है।

लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

LSG vs GT: दोपहर 3:30 बजे (IST)

स्थान: इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ

टीवी: Star Sports Network

ऑनलाइन: JioHotstar

टीमों की मौजूदा स्थिति

लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 में से 2 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में 5वां स्थान हासिल किया है। टीम ने हाल ही में KKR के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की थी।

दूसरी ओर गुजरात टाइटंस 3 में से 1 जीत के साथ 7वें स्थान पर है। उन्होंने अपने पिछले मैच में DC को 1 रन से हराकर सीजन की पहली जीत दर्ज की।

संभावित प्लेइंग 11

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG): मिचेल मार्श, एडेन मार्करम, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), आयुष बडोनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मनीमारन सिद्धार्थ, आवेश खान, मोहम्मद शमी, दिग्वेश राठी, इम्पैक्ट प्लेयर: प्रिंस यादव

गुजरात टाइटंस (GT): शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, आशीष शर्मा, इम्पैक्ट प्लेयर: प्रसिद्ध कृष्णा