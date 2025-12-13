कोलकाता: फुटबॉल जगत के सबसे बड़े सितारों में शुमार लियोनेल मेसी शनिवार तड़के कोलकाता पहुंचे और उनके आगमन के साथ ही ‘सिटी ऑफ जॉय’ में उत्साह चरम पर पहुंच गया। 13 दिसंबर की सुबह मियामी से दुबई होते हुए भारत पहुंचे अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान के स्वागत के लिए एयरपोर्ट के बाहर हजारों प्रशंसक जमा हो गए। यह दौरा मेसी के बहुप्रतीक्षित GOAT इंडिया टूर 2025 की शुरुआत है।

एयरपोर्ट पर दिखा मेसी मैजिक

भले ही समय सुबह का था, लेकिन मेसी की एक झलक पाने के लिए फैंस घंटों पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद थे। अर्जेंटीना के झंडे, मेसी के पोस्टर और नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। कई प्रशंसक बैरिकेड्स पर चढ़ते नजर आए, जबकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। मेसी के आगमन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

14 साल बाद भारत में मेसी

यह 2011 के बाद पहली बार है जब लियोनेल मेसी भारत आए हैं। इससे पहले उन्होंने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना और वेनेजुएला के बीच खेले गए एक फ्रेंडली मुकाबले में हिस्सा लिया था, जिसमें अर्जेंटीना ने 1-0 से जीत दर्ज की थी। इतने लंबे अंतराल के बाद मेसी की वापसी ने भारतीय फुटबॉल प्रेमियों को भावुक कर दिया है।

🚨 HISTORIC 🚨



THE GOAT, MESSI HAS ARRIVED IN INDIA. 🐐 🇮🇳 pic.twitter.com/pp3XwXpByP — Johns. (@CricCrazyJohns) December 13, 2025

आयोजक बोले—भारत में फुटबॉल फिर से मजबूत हो रहा

टूर आयोजक सताद्रु दत्ता ने कहा कि मेसी के दौरे को लेकर देशभर में जबरदस्त उत्साह है। उनके मुताबिक, 14 साल बाद मेसी का भारत आना फुटबॉल के लिए बड़ा संकेत है और इससे खेल को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में फुटबॉल को लेकर समर्थन और स्पॉन्सरशिप का स्तर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा है।

कोलकाता में मेसी की प्रतिमा और फैन ज़ोन

मेसी के सम्मान में कोलकाता में उनकी एक विशाल प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, हालांकि सुरक्षा कारणों से यह कार्यक्रम वर्चुअली आयोजित होगा। इसके अलावा शहर में ‘Hola Messi’ नाम से एक विशेष फैन ज़ोन तैयार किया गया है, जहां सिंहासन पर बैठे मेसी की लाइफ-साइज़ प्रतिकृति आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

GOAT इंडिया टूर का पूरा शेड्यूल

GOAT इंडिया टूर 2025 को देशव्यापी उत्सव के रूप में डिजाइन किया गया है।

13 दिसंबर: कोलकाता और हैदराबाद

14 दिसंबर: मुंबई

15 दिसंबर: दिल्ली

इस टूर के जरिए मेसी देश के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर—चारों क्षेत्रों के प्रशंसकों से जुड़ेंगे।

मेसी का यह दौरा न सिर्फ उनके चाहने वालों के लिए यादगार है, बल्कि भारतीय फुटबॉल के लिए भी एक ऐतिहासिक पल माना जा रहा है।