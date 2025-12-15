नई दिल्ली : अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी का अपने G.O.A.T टूर के आखिरी पड़ाव के लिए यहां आगमन खराब मौसम के कारण उनकी फ्लाइट में देरी होने से टल गया है। मेस्सी भारत की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन मुंबई में थे, को आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी में उतरना था, लेकिन यहां कोहरे की स्थिति के कारण उनकी चार्टर फ्लाइट रोक दी गई।

मेस्सी फिलहाल मुंबई एयरपोर्ट पर हैं और उम्मीद है कि वह जल्द ही अपने आखिरी कार्यक्रमों के लिए रवाना होंगे जिसमें फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में एक टिकट वाले कार्यक्रम में शामिल होना शामिल है। इसी के साथ ही वह पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा दिल्ली में उनके भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली से भी मिलने की संभावना है जो हाल ही में इंग्लैंड से वापस लौटे हैं।

विश्व कप विजेता ने कल शाम मुंबई में क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और बॉलीवुड सितारों और राजनेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाकर प्रशंसकों का मनोरंजन किया। मुंबई से पहले उन्होंने हैदराबाद और कोलकाता में भी इसी तरह के कार्यक्रम किए थे। कोलकाता में स्टेडियम में अराजक दृश्यों के कारण कार्यक्रम बाधित हुआ, क्योंकि निराश प्रशंसकों ने सीटें फाड़ दीं और सॉल्ट लेक स्टेडियम के पिच पर धावा बोल दिया, क्योंकि वे सुपरस्टार की एक झलक भी नहीं देख पाए, जो राजनेताओं और अधिकारियों से घिरे हुए थे।