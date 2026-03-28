स्पोर्ट्स डेस्क : ईशान किशन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के पहले मैच में सबसे कम गेंदों पर 3000 रन बनाने के मामले में केएल राहुल से आगे निकल गए हैं। उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 2180 गेंदों का सामना किया।

IPL में कम कम गेंदों पर 3000 रन बनाने वाले भारतीय में पहले स्थान पर ऋषभ पंत हैं जिन्होंने 2028 गेंदों पर यह मुकाम हासिल किया है। इसी के साथ ही दूसरे नम्बर पर 2082 यूसुफ पठान हैं। तीसरे स्थान पर 2130 गेंदों के साथ सूर्यकुमार यादव, चौथे स्थान पर 2135 गेंदों के साथ सुरेश रैना और पांचवें स्थान पर 2152 गेंदों के साथ एमएस धोनी हैं। इस मामले में छठा नम्बर ईशान किशन का है जिन्होंने 2180 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया है।

सबसे कम गेंदों पर 3000 IPL रन बनाने वाले भारतीय

2028 - ऋषभ पंत

2082 - यूसुफ पठान

2130- सूर्यकुमार यादव

2135 - सुरेश रैना

2152 - एमएस धोनी

2180 - ईशान किशन*

2203 - केएल राहुल

IPL में ईशान किशन का रिकॉर्ड

मैच - 120

इनिंग्स - 113

रन - 3053

हाईएस्ट - 106

औसत - 29.64

चौके - 295

छक्के - 136

अर्धशतक - 18

शतक - एक