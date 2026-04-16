स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 में Lucknow Super Giants को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि कप्तान Rishabh Pant की चोट ने टीम की चिंता बढ़ा दी है। Kris Srikkanth के बड़े बयान के बाद पंत के पूरे सीजन से बाहर होने की आशंका जताई जा रही है। RCB के खिलाफ मैच में कोहनी पर चोट लगने के बाद उनकी फिटनेस पर सवाल खड़े हो गए हैं, जो टीम के प्लेऑफ सपनों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।

कोहनी पर लगी खतरनाक गेंद

पंत को चोट उस समय लगी जब Josh Hazlewood की तेज शॉर्ट गेंद उनकी बाईं कोहनी पर जा लगी। गेंद लगते ही वह दर्द से कराह उठे और तुरंत खेल रोकना पड़ा। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद सीधे कोहनी पर लगी, जिससे चोट गंभीर लग रही थी। इस घटना के बाद मैदान पर सन्नाटा छा गया और टीम के साथी भी चिंतित नजर आए।

'ऋषभ पंत वापसी मुश्किल' - क्रिस श्रीकांत

'ऋषभ पंत इस सीजन के बाकी मैच खेल पाएंगे, ऐसा नहीं लगता। उनकी चोट गंभीर नजर आ रही है और मौजूदा हालात में उनकी वापसी मुश्किल है। Lucknow Super Giants की बल्लेबाजी भी बिल्कुल कमजोर दिख रही है—अगर यही हाल रहा तो टीम के प्लेऑफ में पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है।' — क्रिस श्रीकांत

बीच मैच में छोड़ना पड़ा मैदान

चोट लगते ही टीम के फिजियो मैदान पर पहुंचे और पंत की जांच की गई। वह काफी दर्द में दिखे और खेल जारी रखने की स्थिति में नहीं थे। पंत को मजबूरन मैदान छोड़ना पड़ा और जाते समय वह भावुक भी नजर आए। उनके बाहर जाने से टीम की रणनीति पर भी असर पड़ा।

वापसी की, लेकिन असर नहीं दिखा

पंत बाद में एक बार फिर बल्लेबाजी के लिए लौटे, जब टीम मुश्किल में थी। लेकिन चोट का असर साफ दिखा और वह लय में नजर नहीं आए। सिर्फ 1 रन बनाकर वह Bhuvneshwar Kumar की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद वह फील्डिंग के लिए भी मैदान पर नहीं लौटे।

क्या IPL 2026 से बाहर हो सकते हैं पंत?

पंत की चोट के बाद उनकी फिटनेस को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर Kris Srikkanth ने दावा किया कि पंत शायद पूरे सीजन से बाहर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि चोट गंभीर लग रही है और वापसी आसान नहीं होगी। अगर ऐसा होता है, तो LSG के लिए यह बड़ा झटका साबित होगा।

LSG की हालत और प्लेऑफ पर संकट

LSG का प्रदर्शन इस सीजन में पहले ही कमजोर रहा है और यह हार उनकी तीसरी हार थी। टीम की बल्लेबाजी लगातार फ्लॉप रही है, जिससे दबाव और बढ़ गया है। श्रीकांत ने टीम को ‘कमजोर बल्लेबाजी यूनिट’ बताते हुए कड़ी आलोचना की। ऐसे में प्लेऑफ की उम्मीदें अब लगभग खत्म होती नजर आ रही हैं।