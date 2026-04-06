स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के मुकाबले में एक खास पल देखने को मिला। Virat Kohli ने विपक्षी बल्लेबाज Sarfaraz Khan की शानदार पारी पर ताली बजाकर खेल भावना की मिसाल पेश की। यह मोमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

CSK की खराब शुरुआत, सरफराज ने संभाली पारी

251 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए CSK की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने शुरुआती तीन ओवर में ही 30 रन पर 3 विकेट गंवा दिए। इसके बाद Sarfaraz Khan ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की।

25 गेंदों में फिफ्टी, उम्मीद की किरण बने सरफराज

सरफराज खान ने सिर्फ 25 गेंदों में तेजतर्रार अर्धशतक जड़ दिया। उनकी इस पारी में कई शानदार शॉट्स देखने को मिले, जिससे CSK की उम्मीदें कुछ समय के लिए जिंदा रहीं। हालांकि, वह बड़ी पारी नहीं खेल सके और आउट हो गए।

कोहली का रिएक्शन हुआ वायरल

जब सरफराज आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे, तब Virat Kohli ने उन्हें ताली बजाकर सराहा और थम्स-अप दिया। हाई प्रेशर मैच में इस तरह का स्पोर्ट्समैनशिप फैंस को काफी पसंद आया और यह पल इंटरनेट पर छा गया।

RCB की दमदार बल्लेबाजी ने बनाया बड़ा स्कोर

RCB ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मजबूत स्कोर खड़ा किया। Phil Salt ने 46 रन बनाकर टीम को तेज शुरुआत दी, जबकि Devdutt Padikkal ने पारी को संभाला। अंत में Rajat Patidar ने तेज रन बनाकर स्कोर को और बड़ा किया।

CSK की हार, RCB का दबदबा कायम

बड़े लक्ष्य के दबाव में CSK की पूरी टीम लड़खड़ा गई और मैच एकतरफा हो गया। RCB ने इस जीत के साथ IPL 2026 में अपनी मजबूत शुरुआत को और पुख्ता कर दिया।