बेंगलुरु (कर्नाटक) : दिल्ली कैपिटल (डीसी) के विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) पर जीत के बाद अपने अब वायरल जश्न और इसे प्रेरित करने वाली फिल्म के बारे में खुलासा किया। राहुल ने इस साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी यादगार पारियां खेली थीं। उन्होंने आरसीबी के खिलाफ आईपीएल मैच में सिर्फ 53 गेंदों में 7 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 93* रनों की पारी खेली। जीत के बाद मैदान पर एक संयमित और शांत व्यक्तित्व के रूप में देखे जाने वाले केएल बेहद उत्साहित थे, उन्होंने अपनी छाती ठोंकी और मैदान और अपनी जर्सी की ओर इशारा किया जैसे कि कह रहे हों कि यह (एम चिन्नास्वामी स्टेडियम) उनका है। उन्हें मैदान पर अपना बल्ला थपथपाते हुए भी देखा गया।

