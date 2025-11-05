स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल और अभिनेत्री अथिया शेट्टी अपने प्यारे रिश्ते और सादगी भरे पलों से लगातार फैंस के दिल जीत रहे हैं। हाल ही में राहुल ने अपनी पत्नी के 33वें जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर कुछ दिल छू लेने वाली तस्वीरें साझा कीं, जिनमें दोनों की गहरी बॉन्डिंग झलकती है। इन तस्वीरों के साथ राहुल ने अथिया के लिए एक भावनात्मक संदेश लिखा, जिसने फैंस का दिल पिघला दिया। इस प्यारी जोड़ी की पोस्ट पर हजारों लाइक्स और शुभकामनाएँ मिलीं, जिससे उनका रिश्ता फिर चर्चा में आ गया।

प्यार और दोस्ती से भरा रिश्ता

केएल राहुल और अथिया शेट्टी की लव स्टोरी बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के सबसे खूबसूरत किस्सों में से एक मानी जाती है। दोनों की मुलाकात 2019 में कुछ साझा दोस्तों के ज़रिए हुई थी, जिसके बाद उनकी दोस्ती धीरे-धीरे गहरे रिश्ते में बदल गई। हालाँकि दोनों ने लंबे समय तक अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन उनके सोशल मीडिया पोस्ट और इवेंट्स में साथ दिखने से फैंस को अंदाज़ा लग गया था कि इनके बीच कुछ खास चल रहा है।

शादी: सादगी में छिपी शाही झलक

कई सालों की डेटिंग के बाद, राहुल और अथिया ने 23 जनवरी 2023 को शादी की। यह शादी बेहद निजी थी, जिसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए। यह समारोह सुनील शेट्टी के खंडाला स्थित फार्महाउस में आयोजित हुआ था, जो पूरी तरह पारिवारिक माहौल में संपन्न हुआ। सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें खूब वायरल हुईं, जिनमें दोनों बेहद खूबसूरत और खुश नजर आ रहे थे।

जन्मदिन पर रोमांटिक पोस्ट

5 नवंबर 2025 को अथिया के जन्मदिन पर राहुल ने इंस्टाग्राम पर कई प्यारी तस्वीरें साझा कीं। पहली तस्वीर में दोनों एक-दूसरे को गले लगाए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी में वे एक मिरर सेल्फी लेते हुए मुस्कुरा रहे हैं। एक अन्य फोटो में अथिया शांति का संकेत दिखा रही हैं, और राहुल उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ राहुल ने लिखा, “मेरी सबसे अच्छी दोस्त, पत्नी, प्रेमिका, स्ट्रेस बॉल, नासमझ को जन्मदिन की शुभकामनाएं, मैं हर गुजरते साल के साथ तुमसे और भी ज़्यादा प्यार करता हूं अथिया शैट्टी।' इस कैप्शन ने फैंस का दिल जीत लिया, और कमेंट सेक्शन में शुभकामनाओं की बाढ़ आ गई।

पैरेंटहुड की नई शुरुआत

2025 के मार्च महीने में, राहुल और अथिया पहली बार माता-पिता बने। उन्होंने अपनी बेटी का नाम “इवारा” रखा। माता-पिता बनने के बाद से दोनों ने अपनी निजी जिंदगी को खासा निजी रखा है, हालांकि वे समय-समय पर सोशल मीडिया के जरिए फैंस को अपने खूबसूरत पारिवारिक पलों की झलक दिखाते रहते हैं।

अथिया शेट्टी: ग्लैमर की दुनिया से फैमिली लाइफ तक

अथिया शेट्टी का जन्म 5 नवंबर 1992 को हुआ था। वह बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी और डिज़ाइनर माना शेट्टी की बेटी हैं। उन्होंने 2015 में सलमान खान द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म “हीरो” से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड के लिए नामांकित किया गया। इसके बाद वे “मुबारकां” और “मोतीचूर चकनाचूर” जैसी फिल्मों में दिखाई दीं। शादी के बाद अथिया ने फिल्मों से दूरी बनाई और अब वह अपने परिवार और निजी जीवन पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं।