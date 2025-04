खेल डैस्क : एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलते हुए जब दिल्ली कैपिटलस 30 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी तो केएल राहुल क्रीज पर आए और 93 रन बनाकर अपनी टीम को 163 रन का लक्ष्य हासिल करवा दिया। राहुल ने इसी के साथ आईपीएल में रन चेज का अपना रिकॉर्ड मजबूत कर लिया है। राहुल ने रन चेज में 25 पारियों में 71 की औसत से 1208 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 148 रही है। वह 12 पचासे लगा चुके हैं जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 98 नाबाद रहा है। वह उन 56 बल्लेबाजों में से एक है जिन्होंने आईपीएल में सफल रन-चेज में कम से कम 500 रन बनाए हैं। वह डेविड मिलर (103.70) के बाद सबसे बेहतरीन औसत वाले प्लेयर हैं। आरसीबी को उनके घरेलू मैदान पर हराने के बाद राहुल सीधा ही विराट कोहली को टक्कर देते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चिन्नास्वामी मेरा घरेलू मैदान है। यहां कैसे खेलना है मुझे अच्छी तरह से पता है।

Local boy. Big stage. Statement made. How good was Bengaluru's KL Rahul against RCB tonight? Next up on #IPLonJioStar 👉 CSK 🆚 KKR | FRI 11 APR, 6:30 PM LIVE on SS 1, SS 1 Hindi & JioHotstar! pic.twitter.com/wus2jEwNGv



प्लेयर ऑफ द मैच बने केएल राहुल ने कहा कि विकेट थोड़ा मुश्किल था। मुझे 20 ओवर तक स्टंप के पीछे रहकर यह देखने में मदद मिली कि विकेट कैसे खेला जाता है। विकेटकीपिंग से मुझे लगा कि गेंद विकेट पर थोड़ी टिकी हुई थी, लेकिन यह पूरे समय एक जैसी थी। यह दो गति वाली नहीं थी, यह पूरे समय एक गति वाली थी। मुझे पता था कि मेरे शॉट क्या हैं। मैं बस एक अच्छी शुरुआत करना चाहता था, शुरुआत में आक्रामक होना चाहता था और उसके बाद उसका आकलन करना चाहता था। अगर मैं बड़ा छक्का मारने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे पता था कि किन जगह को निशाना बनाना है। विकेटकीपिंग से मुझे यह पता चला कि दूसरे बल्लेबाज कैसे खेल रहे हैं और वे कहां आउट हुए। कैच छोड़ने में किस्मत अच्छी रही। यह मेरा मैदान है, यह मेरा घर है। मैं इसे किसी और से बेहतर जानता हूं। मैंने यहां खेलने का लुत्फ उठाया।

Unbeaten. Unstoppable. Unmatched 🫡



History for #DC as they win the first 4⃣ games on the trot for the maiden time ever in #TATAIPL history 💙



Scorecard ▶ https://t.co/h5Vb7spAOE#TATAIPL | #RCBvDC | @DelhiCapitals pic.twitter.com/wj9VIrgzVK