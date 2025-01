वड़ोदरा : विजय हजारे ट्रॉफी में करुण नायर के कारनामे को शुक्रवार को महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने "असाधारण से कम नहीं" करार दिया, जिन्होंने विदर्भ के कप्तान से आग्रह किया कि वे इसे जारी रखें। नायर भारत की प्रमुख 50 ओवर की घरेलू प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने सात पारियों में पांच शतकों और एक अर्धशतक के साथ 752 रन बनाने के बाद 752 की औसत से रन बनाए हैं।

तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा- 7 पारियों में 5 शतकों के साथ 752 रन बनाना असाधारण से कम नहीं है, @karun126। इस तरह के प्रदर्शन यूं ही नहीं हो जाते, वे अत्यधिक फोकस और कड़ी मेहनत से आते हैं। मजबूत बने रहें और हर अवसर को महत्व दें!

Scoring 752 runs in 7 innings with 5 centuries is nothing short of extraordinary, @karun126. Performances like these don’t just happen, they come from immense focus and hard work. Keep going strong and make every opportunity count!