खेल डैस्क : भारत के इंग्लैड दौरे के लिए घोषित भारत ए टीम में करुण नायर की एंट्री ने सबको चौका दिया है। हालांकि फैंस इसकी उम्मीद भी कर रहे थे क्योंकि करुण ने विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन खबर है कि करुण को घरेलू क्रिकेट नहीं बल्कि काऊंटी में किए गए प्रदर्शन के कारण यह मौका दिया गया है। भारत ने इंग्लैंड में ही मुकाबले खेलने हैं। ऐसे में वहां की पिचों का करुण को अनुभव है। जबकि श्रेयस अय्यर के मामले में ऐसा नहीं है।



करुण का काऊंटी में प्रदर्शन

करुण ने काऊंटी की 14 पारियों में 5257 की औसत के साथ 736 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 6264 रही है जिसमें एक शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 202 रहा है। इसी तरह साई सुदर्शन को भी काऊंटी खेलने का फायदा मिला है। उन्होंने 8 पारियों में 35 की औसत के साथ 281 रन बनाए है जिसमें 105 रन सर्वश्रेष्ठ है। वह एक शतक और 1 अर्धशतक लगा चुके हैं।

