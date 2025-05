खेल डैस्क : भारत की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने अपने दूसरे वनडे शतक को क्रिकेट मैदान पर गिटार बजाकर सेलिब्रेट किया। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में त्रिकोणीय सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के अंतिम राउंड-रॉबिन मुकाबले में जेमिमा ने सिर्फ 89 गेंदों में अपना शतक बनाया। शतक पूरा करने के बाद जेमिमा ने अपना हेलमेट हटाया और ड्रेसिंग रूम की दिशा में फ्लाइंग किस उड़ाया। फिर उन्होंने अपने बल्ले को गिटार की तरह पकड़कर जश्न मनाया। उन्होंने जनवरी की शुरुआत में राजकोट में आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे शतक पूरा करने के बाद भी ऐसा ही जश्न मनाया था। मुंबई की इस खिलाड़ी ने 101 गेंदों पर 123 रन की अपनी पारी के दौरान 15 चौके और एक छक्का लगाया।

this has been an incredibly auraful performance from jemimah my heart is so full i see rainbows everywhere even though it's midnight how crazy is that pic.twitter.com/6AP6g6bZfY