स्पोर्ट्स डेस्क: इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर (Jannik Sinner) ने रविवार को एक जबरदस्त वापसी करते हुए वियना ओपन 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में उन्होंने जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़्वेरेव को 3-6, 6-3, 7-5 से हराया। यह इस सीजन का सिनर का चौथा खिताब और उनके करियर का 22वां टाइटल है।

यह जीत सिनर के लिए खास इसलिए भी रही क्योंकि उन्होंने इस टूर्नामेंट में पहली बार कोई सेट गंवाया, लेकिन फिर शानदार वापसी की। वियना में यह उनका लगातार दूसरा खिताब है, उन्होंने 2023 में भी ट्रॉफी जीती थी। इस जीत के साथ सिनर ने इनडोर हार्ड कोर्ट पर लगातार 21 मैच जीतने का रिकॉर्ड कायम रखा है।

फाइनल की शुरुआत सिनर के लिए मुश्किल रही, क्योंकि ज़्वेरेव ने पहला सेट 6-3 से जीत लिया। लेकिन सिनर ने हिम्मत नहीं हारी और दूसरे सेट में शानदार टेनिस दिखाते हुए 6-3 से बराबरी की। निर्णायक सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच जोरदार मुकाबला चला, जहां सिनर ने 5-5 पर शानदार बैकहैंड विनर लगाकर ब्रेक हासिल किया और फिर सर्विस होल्ड करते हुए खिताब अपने नाम किया।

मैच के बाद सिनर ने कहा, “शुरुआत मेरे लिए कठिन रही, लेकिन मैंने मानसिक रूप से मजबूत रहने की कोशिश की। तीसरा सेट थोड़ा रोलरकोस्टर जैसा था, लेकिन आखिरकार जीत हासिल करना बहुत खास अहसास है।”

24 वर्षीय सिनर इस सीज़न में अब तक 10 में से 8 टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचे हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और बीजिंग के खिताब भी शामिल हैं। अब उनका अगला पड़ाव पेरिस मास्टर्स 1000 होगा।