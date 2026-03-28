स्पोर्ट्स डेस्क : दुनिया के दूसरे नंबर के टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर ने लगातार अपने सातवें मैच में जीत दर्ज करते हुए मियामी ओपन 2026 के फ़ाइनल में प्रवेश किया। उनका सामना चेक गणराज्य के जिरी लेहेका से होगा।

सिनर ने ज़्वेरेव को हराया

इटली के सिनर ने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को 6-3, 7-6 (7-4) से हराया। यह मैच सिनर की मास्टर्स 1000 में लगातार 16वीं जीत रही। उन्होंने लगातार जीते गए सेटों का रिकॉर्ड 32 तक पहुंचा दिया।

'सनशाइन डबल' का लक्ष्य

सिनर इस साल इंडियन वेल्स जीतने के बाद, 2017 में रोजर फ़ेडरर के बाद 'सनशाइन डबल' पूरा करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं।

लेहेको ने बनाई पहली मास्टर्स 1000 फ़ाइनल की जगह

21वीं वरीयता प्राप्त जिरी लेहेको ने फ़्रांस के आर्थर फ़ल्सि को 6-2, 6-2 से हराकर अपना पहला मास्टर्स 1000 फ़ाइनल हासिल किया। उन्होंने कहा, "मैं सिर्फ़ वही कर रहा हूँ जो मैं सबसे अच्छा करता हूँ।"

सिनर की प्रतिक्रिया

सिनर ने कहा, 'आज का मुक़ाबला बहुत कड़ा था। उन्होंने ज़बरदस्त टेनिस खेला, लेकिन मैंने अहम पलों में अच्छी सर्विस दी। फ़ाइनल में पहुंचना मेरे लिए बहुत मायने रखता है।'