स्पोर्ट्स डेस्क : दो साल से अधिक समय के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले ईशान किशन ने साफ कर दिया है कि उनका फोकस किसी दबाव या आंकड़ों पर नहीं, बल्कि क्रिकेट का आनंद लेने और अपने खेल की बुनियाद मजबूत करने पर है। न्यूज़ीलैंड के खिलाफ दूसरे T20I में विस्फोटक पारी खेलकर उन्होंने न सिर्फ टीम इंडिया को यादगार जीत दिलाई, बल्कि T20 वर्ल्ड कप से पहले चयनकर्ताओं और फैंस को भी मजबूत संदेश दिया है कि वह बड़ी चुनौती के लिए तैयार हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ यादगार पारी

रायपुर में खेले गए दूसरे T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में ईशान किशन ने शानदार वापसी का परिचय दिया। भारत को 209 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करना था, लेकिन किशन ने 32 गेंदों में 76 रन की आक्रामक पारी खेलकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। उनकी इस पारी में ताकत के साथ-साथ समझदारी भी दिखी, जिससे भारत ने 16 ओवर से पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया और सात विकेट से जीत दर्ज की।

मुश्किल हालात में शांत सोच

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने पावरप्ले में ही दो अहम विकेट गंवा दिए थे। ऐसे में ईशान किशन और कप्तान सूर्यकुमार यादव को उम्मीद से पहले क्रीज पर आना पड़ा। किशन ने बताया कि उनका इरादा हर गेंद को ध्यान से खेलने और परिस्थिति के मुताबिक शॉट्स चुनने का था। उन्होंने कहा कि बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय पावरप्ले का सही इस्तेमाल बेहद अहम होता है, लेकिन विकेट बचाते हुए रन बनाना भी उतना ही जरूरी है।

बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में फायदा

ईशान किशन ने यह भी माना कि बाएं हाथ के बल्लेबाज़ के तौर पर उन्हें बीच के ओवरों में खेलने में मदद मिली। न्यूज़ीलैंड के गेंदबाज़ जिस तरह की लाइन और लेंथ रख रहे थे, उसमें उन्हें अपने पसंदीदा ज़ोन में जाकर शॉट खेलने का मौका मिला। इसी सोच के साथ उन्होंने जोखिम और आक्रमण के बीच संतुलन बनाए रखा और तेजी से रन बटोरे।

घरेलू क्रिकेट में मेहनत लाई रंग

भारतीय टीम में वापसी से पहले किशन को लंबा इंतजार करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने झारखंड के लिए घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। 71 घरेलू मैचों में उनके प्रयास साफ नजर आए, खासकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टीम को खिताब दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही। यही निरंतरता उन्हें एक बार फिर राष्ट्रीय टीम तक ले आई।

आत्मविश्वास और मौजूदा पल पर फोकस

ईशान किशन का मानना है कि वापसी के बाद उनके भीतर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। वह न ज्यादा उत्साहित होते हैं और न ही ज्यादा निराश। उनका फोकस सिर्फ मौजूदा पल पर रहता है। उनके मुताबिक, जब खिलाड़ी एक समय में एक मैच और एक दिन पर ध्यान देता है, तो प्रदर्शन अपने आप बेहतर होता है।

वर्ल्ड कप पर नजर

T20 वर्ल्ड कप से पहले ईशान किशन का लक्ष्य बिल्कुल साफ है। वह टीम के साथ मिलकर ट्रॉफी जीतने की तैयारी में जुटे हैं और लगातार यह सोच रहे हैं कि खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए। उनके लिए सबसे अहम बात क्रिकेट का आनंद लेना, बेसिक्स पर लौटना और टीम की जरूरत के मुताबिक योगदान देना है।